Por Beatriz Prieto |

Tras el éxito de 'La isla de las tentaciones 7', cuyo rodaje se llevó a cabo el pasado verano, Mediaset España ha seguido aprovechando el tirón de la edición con la ayuda de algunos de sus protagonistas, entre los que se encuentran Álex Girona y Marieta Díaz, a través del reality de Mitele Plus 'Los vecinos de la casa de al lado'. A raíz de la participación del valenciano en dicho programa, la organización permitió que su expareja lo visitara, momento en el que ambos mantuvieron una sincera conversación en la que Marieta aseguró no haber sido desleal a Álex antes de 'La isla de las tentaciones'.

Marieta y Álex charlan cordialmente en 'Los vecinos de la casa de al lado'

, la soltera con quien inició una relación en 'La isla de las tentaciones'. Con dichomientras el valenciano se encontraba aislado, este reconoció ante Marieta lo duro que había sido la experiencia, "como un concurso psicológico" en el que había estado en una burbuja., planteó Marieta, en referencia a su paso por ' Supervivientes 2024 '.

"Aquí he aprendido a tener mucha paciencia, he aprendido a controlarme un montón. En ningún momento he sido maleducado con nadie", reconoció Álex, a pesar de que había tenido ganas de abandonar, en varias ocasiones, una experiencia en la que "me han visto llorar mucho, que sabes que no lo hago mucho, pasarlo mal...". Asimismo, el valenciano aprovechó para sincerarse sobre su última relación sentimental: "Siempre me decías que era un dependiente emocional y creo que en este momento sí lo soy".

"Donde yo esté, siempre tendrá un lugar"

"A lo mejor ya lo eras, pero aquí es donde te has dado cuenta de que tienes una dependencia emocional hacia las parejas", dejó caer Marieta, algo que el valenciano negó, seguro de que esa dependencia era solo hacia Gabriella. "¿Con las demás no la has tenido?", cuestionó su exnovia, incrédula, para después matizar que "no me refiero a mí". "Si ella está bien conmigo, yo estoy bien; si no, no. Para mí eso sí es dependencia. Antes era, si estás mal, tú por allí y yo por aquí y ya está", aclaró Álex, quien incluso recordó que, con Marieta, "mal, no es que estuviéramos mucho".

"Bueno, aguantar las mechitas cortas...", bromeó la valenciana. Marieta también subrayó el hecho de que "yo te quería mucho" y aprovechó para aclarar que nunca le había sido desleal: "Quiero que te quites eso de la cabeza, porque de verdad que no lo hice. Ahora mismo no pierdo nada al decirte que te puse los cuernos, lo siento. Ya te los puse delante de toda España". A ello, Marieta sumó sus cariñosas palabras ya en plató donde, al conocer la expulsión de su expareja, aseguró que "donde yo esté, siempre tendrá un lugar" y le recordó que "a veces, aunque no ganemos un premio, se gana mucho personalmente".