Belén Esteban atiza a Raquel Bollo tras su cruce de indirectas: "Mi hija no ha ido a ningún reality"

Por Almudena M. Lizana |

La amistad que mantienen Belén Esteban y Raquel Bollo no parece estar en su mejor momento. Desde que los hijos de esta última entrasen a participar como concursantes de 'Supervivientes 2023', Bollo ha generado muchas polémicas por la forma en la que ha defendido a sus hijos desde el plató del programa de supervivencia. Belén Esteban verbalizó su opinión sobre esto en 'Sálvame' y la relación entre ambas parece haberse enfriado, lanzándose indirectas y zascas desde distintos programas.

Belén Esteban en 'Sálvame'

. Creo que no he hecho algo tan grave [...] Si en algo no estoy de acuerdo con mi amiga, se lo digo a ella y no lo digo en televisión. Esa es mi forma de ser. Así lo hago y así lo seguiré haciendo", decía Raquel Bollo, reaccionando a las palabras de Esteban dondea la hora de mediar por sus hijos e Isa Pantoja en 'Supervivientes'.

Belén Esteban reaccionó a estas palabras el 20 de junio de 2023 en 'Sálvame', dejando bien clara su postura al respecto. "A mí en la vida se me ocurriría hablar de Raquel Bollo como madre porque ha sido una madre, vamos, estupenda, eso lo sé yo. A mí lo del otro día me dolió porque lo que dije es en plan de cómo defendió a sus hijos y a mí no me gustó", empezaba diciendo la de Paracuellos.

Neveras llenas

"Pero es que hay otra diferencia, que mi hija no ha ido a ningún reality ¿vale? Eso de que por sus hijos mata, mata... Yo conozco a Raquel y sé en qué plan lo dijo. Y no pensaba decir nada, pero ya estoy un poco cansadita de todo, de todo, porque la que ha dado la cara aquí por Raquel Bollo es Belén Esteban, y cuando ha hecho algo mal como lo del dinero, encima me comí yo el marrón y pedí perdón. Ya estoy un poco harta, ya para lo que me queda en el convento... Ya está bien, que parece que 'Sálvame' es lo peor de todo y 'Sálvame' ha llenado muchas neveras, la primera la mía y la segunda la suya", zanjaba Belén Esteban, explotando contra Raquel Bollo.