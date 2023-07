Por Beatriz Prieto |

La tarde del sábado 1 de julio, se celebró en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid la tercera edición de La Velada del Año 3, de Ibai Llanos, con la que el streamer volvió a romper todos los récords en Twitch, al igual que reunió a decenas de famosos en las instalaciones. Entre ellos, se encontraba Belén Esteban, quien pudo hablar a través de la plataforma de streaming de su próximo proyecto de la mano de Netflix, tras el fin de Sálvame, después de celebrar que se había encontrado con Gerard Piqué en las instalaciones.

Gerard Piqué y Belén Esteban en La Velada del Año 3

"¡He visto a Pique! Y se ha tirado una foto conmigo.", comentaba una feliz Esteban, a su llegada al estadio, cuando se reunió con los encargados de recibirla en la alfombra roja ante los espectadores de Twitch. La excolaboradora de 'Sálvame' bromeaba así con las muchas ocasiones en las que hablaron del futbolista en el espacio de La Fábrica de la Tele, cuyo final supuso una alegría para el catalán, tal y como manifestó en un directo de Twitch a comienzo de mayo: "¿Que qué me ha hecho?. Para la sociedad es mejor que se acabe".

"¿Os vais ya la semana que viene a Estados Unidos, ¿no?", planteó el reportero a Esteban. "Aunque no te lo creas, no sé cuándo me voy. Nos avisarán dos o tres días antes, como siempre", confesó la madrileña que, ante la pregunta de si tenía "ganas de esta nueva aventura", reconoció que "no puedo hablar, pero solo te digo que estoy superfeliz". "Estamos todos muy felices, y muy agradecida a toda la gente que ha visto el anuncio, que ha sido el más visto de Netflix en España. Muchas gracias", declaró además Esteban, en referencia a los millones de reproducciones que tuvo en Twitter el anuncio de su fichaje y el de sus compañeros por Netflix tras finalizar 'Sálvame'.

"Gracias por el día que he vivido hoy"

"Lo voy a vivir porque esto es una cosa única y estoy muy agradecida, de verdad", manifestaba además Esteban, sobre el macroevento organizado por Llanos y compañía. De hecho, la excolabroadora de 'Sálvame' no solo publicó la fotografía junto a Piqué como "prueba" de lo mucho que había disfrutado, sino que volvió a demostrar su afán por "coleccionar" momentos con sus ídolos, al compartir en su cuenta de Instagram imágenes con famosos como Quevedo, Estopa, Rosario Flores, Lola Índigo o los hermanos Mario y Óscar Casas. "Gracias Ibai, por el día que he vivido hoy", dedicaba Esteban, agradecida también con todos los que posaron con ella, al igual que dio las "gracias a todo el mundo que estaba allí por su cariño", puesto que el estadio se lleno de vítores a su llegada.