Belén Esteban desvela a quién va a votar en las elecciones del 23-J

Por Almudena M. Lizana |

Carlota Corredera ha estrenado el pódcast "Superlativas" y la primera invitada ha sido Belén Esteban. La excolaboradora de 'Sálvame' ha empezado la charla recordando cómo disfrutó de la "Velada III" de Ibai Llanos. Minutos después, la que fuera presentadora de '¿Quién es mi padre?' le preguntaba a Esteban si le había escrito alguna vez algún político. "Algún político me ha escrito, pero yo no quiero vincularme. No es que me utilicen, pero yo con Jorge Javier Vázquez tuve un problema muy gordo con la política...", empezaba diciendo Belén Esteban.

Carlota Corredera y Belén Esteban en "Superlativas"

Entonces, Corredera le preguntaba si ya sabía a quién iba a votar en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. "", decía Esteban. "Vamos, que te gusta un partido, pero no te gusta con quien va a ir en coalición", aclaraba Carlota Corredera, esclareciendo algo más la contestación de su amiga. "Totalmente, es que no me gustan.", añadía Belén Esteban.

"Esto sabes que va a salir en los titulares ¿no?", le advertía la presentadora del pódcast. "Sí, pero me da igual. Yo con partidos políticos, no voy a decir nombres para no levantar porque luego sabes lo que pasa, pero yo hay partidos que no estoy nada de acuerdo con ellos. Creo que en vez de para delante, vamos para atrás. Lo que hay que ir es para delante", decía la de 'Sálvame'.

"Y yo tengo muchos amigos, creo que con lo que voy a decir se va a saber qué partido es toda España y todo el mundo, yo tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos y yo lo que no voy a hacer es a ellos que han sufrido tanto, meter a un partido político a medias con otro y que puedan gobernar y en lugar de ir para delante, ir para atrás", aclaraba Belén Esteban, dejando así bastante claro que se refiere a la coalición del Partido Popular con VOX.

¿Se atrevería?

Además, Esteban aclaraba que nunca se metería en la política. "Hay que estar muy bien preparado", señalaba la invitada. Volviendo al voto de Belén Esteban, Corredera recapitulaba las declaraciones anteriores. "Tú quieres que ganen los que tú votas habitualmente, pero para que no tengan que hacer coalición, quieres que los que están gobernando ahora, les apoyen", decía la presentadora tras un alegato de Belén Esteban para que los políticos se pongan de acuerdo por el bien de España.

"Lo has explicado bien, pero... He pedido el voto por correo, pero estoy muy indecisa. Ayer lo hablaba con mi marido y es la primera vez que estoy indecisa. A mí lo de Extremadura no me ha gustado. La del PP dice que no se junta con VOX, luego se junta con VOX, a mí eso no me gusta. O estás o no estás", zanjaba Belén Esteban, verbalizando por fin los partidos a los que se estaba refiriendo. ¿Votará finalmente la princesa del pueblo a Pedro Sánchez?