Telecinco se pega un tiro al pie con un refrito de 'Me resbala' a pesar de su fracaso con entregas inéditas

Por Redacción |

Mediaset España nunca deja de sorprender con sus estrategias de programación. Después de meses cargados de cancelaciones, remodelaciones y estrenos sin demasiado acierto, llama la atención la última decisión del grupo de comunicación: Telecinco emitirá este martes, 8 de agosto, una entrega especial de 'Me resbala' con los mejores momentos de lo que llevan de temporada. Una apuesta que parece no tener ningún sentido si tenemos en cuenta los pobres datos de audiencia cosechados por el formato de Shine Iberia (Banijay Iberia).

'Me resbala'

Sipara el programa presentado por Lara Álvarez en el prime time. Desde su tercera emisión, pasó a anotar un unidígito hasta caer a un frío 7,4% de cuota de pantalla y 733.000 espectadores en su entrega del 1 de agosto.

Todo parece indicar que estamos ante un reajuste de programación para estirar 'Me resbala' hasta la última semana de agosto. Con este refrito y las tres entregas inéditas que quedan por emitir, el programa se despedirá de la audiencia de Telecinco el martes 29 de agosto, salvo que nos sorprendan con un nuevo giro de los acontecimientos. De este modo, el canal evita malgastar un nuevo capítulo en la época de menos consumo televisivo y se lo reserva para finales de mes.

Telecinco hace honor al título de 'Me resbala'

En plena crisis de audiencia, Telecinco no parece demasiado preocupada por el previsible mal resultado de audiencia que obtendrá 'Me resbala más'. De hecho, esta estrategia ya se utilizó el pasado agosto con 'Viernes deluxe' y el dato no fue demasiado bueno. Eso sí, hoy en día firmarían por anotar aquel 7,4% de share que marcó el programa de La Fábrica de la Tele con un refrito.