Por Fidel Conejero |

La polémica alrededor de Israel y Eurovisión continúa incluso después del final del certamen. Tras el segundo puesto conseguido por Noam Bettan en el 'Festival de Eurovisión 2026', un fragmento emitido en la televisión israelí se ha viralizado en redes sociales por las bromas realizadas sobre la posibilidad de celebrar el festival en Gaza en caso de una futura victoria israelí.

El vídeo, correspondiente a una tertulia televisiva emitida tras la gran final del festival celebrada en Viena, muestra a varios colaboradores comentando qué ocurriría si Israel ganase próximamente el certamen organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Durante la conversación, uno de los participantes plantea directamente la posibilidad de llevar Eurovisión a Gaza.

"Si ganamos la próxima vez, podríamos celebrar Eurovisión en la zona de Gaza", comenta uno de los tertulianos. A continuación, otro colaborador responde entre risas: "Eso sería espléndido. Hay unas vistas geniales en Gaza". La conversación termina con un tercer comentario que ha sido especialmente criticado en redes sociales: "Sí, y además hay mucho aparcamiento".

Las imágenes no tardaron enpor plataformas como X (antes Twitter), donde miles de usuarios hanpor el tono empleado al hablar de la situación en la Franja de Gaza. Muchos consideran que lascon la destrucción provocada por la invasión y con laque atraviesa el

"Si ganamos la próxima vez, podríamos celebrar Eurovisión en las zonas que ocupamos en Gaza, allí hay un paisaje despejado (arrasado) con vistas al mar, se podrían construir el escenario allí, es espacio abierto y hay aparcamientos de sobra".



En la TV de "Israel", los sionistas... pic.twitter.com/RXbGxFSssy — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) May 19, 2026

Israel, polémica tras polémica en Eurovisión, sin consecuencias

La controversia llega además apenas unos días después de que la propia Unión Europea de Radiodifusión tuviera que llamar la atención formalmente a la televisión pública israelí, KAN, por una campaña promocional relacionada con su candidato. La cadena difundió varios vídeos protagonizados por Noam Bettan en los que el representante israelí pedía explícitamente a los espectadores utilizar "hasta 10 veces" el voto permitido para apoyar su candidatura en el festival.

La campaña, distribuida en distintos idiomas, entre ellos español, provocó la reacción inmediata de la organización del certamen. Martin Green, director de Eurovisión 2026, confirmó que la UER contactó con la delegación israelí para exigir la retirada de los vídeos. "Una llamada directa a utilizar los 10 votos disponibles en un artista o canción no está en línea con nuestras reglas o el espíritu de la competición", señaló el responsable del festival en un comunicado oficial.

Aunque KAN retiró finalmente los contenidos, el episodio volvió a alimentar las críticas sobre la forma en la que Israel está gestionando su participación en Eurovisión y las pocas consecuencias que tienen sus actos en los últimos años.