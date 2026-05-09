Por Diego López |

España no concursa en el 'Festival de Eurovisión 2026' que, por otro lado, sigue con las mismas polémicas de siempre sobre la participación de Israel y su peculiar forma de entender las normas. La Unión Europea de Radiodifusión ha tenido que emitir un toque de atención formal a la televisión de Israel, KAN, después de que su representante lanzara una campaña de publicidad pagada en la que pedía el voto "hasta 10 veces" (el máximo permitido) para su candidatura.

La campaña consistía en un vídeo en el que el propio representante israelí Noam Bettan, pedía el voto para su canción en hasta trece idiomas distintos, entre ellos el español, aunque España este año no tiene voto propio, sino que los votos emitidos desde aquí contarán dentro del bloque "resto del mundo".

El director de Eurovisión 2026, Martin Green, ha emitido un comunicado en el que asegura que "hemos sido avisados de la presencia de vídeos pidiendo a la gente que vote diez veces por Israel lanzados por el artista representando a KAN. En menos de 20 minutos hemos contactado con la delegación israelí y les hemos pedido que paren inmediatamente la distribución de estos vídeos y los retiren de las plataformas en las que estaban publicados. Así lo han hecho".

Israel's Eurovision 2026 singer is doing promotional advertisements for Semi Final 1 this year in the languages of Azerbaijani, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Maltese, Portuguese, Spanish, Swedish, and Ukrainian.



Below is the Spanish video: pic.twitter.com/yZFuBepOAQ — Adam Mc Callig (@_allthingsadam_) May 8, 2026

"Una llamada directa a utilizar los 10 votos disponibles en un artista o canción no está en línea con nuestras reglas o el espíritu de la competición. Hemos enviado un aviso formal a KAN y continuaremos monitorizando sus actividades promocionales de cerca para tomar acción si es necesario".

Israel: ¿Soy yo?

La televisión de Israel, por su parte, ha echado balones fuera asegurando que todo era una acción personal de su representante pagada por él mismo. En un comunicado, asegura que "el incidente en cuestión viene de la propia iniciativa del artista, sin ninguna forma de financiación ilegal, y es similar a la publicidad de otros artistas en la competición. Siguiendo el deseo de la UER de evitar pedir el voto 10 veces, el artista ha dejado de usar esos vídeos".

Lo cierto es que el proceso mediante el cual Israel hace algo que se sale de las normas, la UER le da un tironcito de orejas y todos tan amigos, es un proceso al que los seguidores del Festival de Eurovisión están acostumbrados, pues lleva siendo el proceder habitual de ambos durante los últimos años.

Noam Bettan durante los primeros ensayos en su participación en el Festival de Eurovisión 2026 en Israel

Meses después del abandono de España, Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, la UER esperaba un Festival de Eurovisión 2026 más tranquilo tras la relajación del conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, la participación del país en la guerra contra Irán junto a Estados Unidos ha reavivado la tensión en el seno del Festival.

Hace un par de semanas, más de 1.000 músicos entre los que se encontraban nombres como Massive Attack, pedían formalmente el boycott a Eurovisión por permitir la participación de Isarel y cómo "por tercer año, Israel será celebrado sobre el escenario mientras continúa su genocidio en Gaza, mientras Rusia continúa baneada por su invasión ilegal de Ucrania".

Más allá de las acciones conjuntas, cada país tiene además sus propias reacciones internas. Uno de los más problemáticos está siendo Portugal, donde trabajadores de su televisión pública, encargados de la retransmisión del Festival, están pidiendo el boicot, también por la participación de Israel.

El Festival de Eurovisión 2026 echa a andar este domingo día 10 de mayo con la tradicional alfombra turquesa por la que desfilarán los participantes de este año. Las dos semifinales se celebran el próximo 12 y 14, mientras que la final tendrá lugar el día 16, todas ellas desde Viena. Tras la retirada de España, RTVE no emitirá el Festival en ninguna de sus ventanas, aunque los aficionados españoles podrán verlo a través de YouTube.