La primera semifinal de Eurovisión 2026, celebrada en el Wiener Stadthalle de Viena, volvió a dejar una importante polémica alrededor de la participación de Israel. La actuación del representante de la KAN, Noam Bettan, estuvo acompañada de protestas dentro del recinto, de abucheos y de cánticos que pudieron escucharse durante la emisión en directo del festival.
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Nada más comenzar la actuación, parte del público empezó a corear "Stop, stop the genocide" ("Parad, parad el genocidio") en referencia a la ofensiva militar israelí sobre Gaza. Los gritos fueron claramente audibles durante la retransmisión de la semifinal y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales numerosos vídeos del momento. Además, durante la postal de presentación de Israel también se produjeron abucheos dentro del pabellón, algo que varios asistentes compartieron posteriormente en las redes.
Sin embargo, la polémica aumentó todavía más horas después, cuando la Unión Europea de Radiodifusión (UER) publicó en YouTube el vídeo oficial de la actuación. Muchos usuarios denunciaron entonces que los gritos de "Stop the genocide" habían desaparecido por completo del audio y que el sonido ambiente había sido modificado, ya que en la versión oficial subida a YouTube apenas se escuchan algunos aplausos tímidos y desaparecen tanto los cánticos como buena parte de los abucheos que sí se oyeron durante la emisión en directo.
Tensión y desalojos dentro del Wiener Stadthalle de Viena por "Free Palestine"
La tensión dentro del recinto también dejó otros momentos polémicos. Según varios vídeos difundidos por asistentes, uno de los manifestantes propalestinos presentes en el estadio llevaba escrito en el cuerpo el mensaje "Free Palestine" ("Palestina libre"), después de que la organización prohibiera el acceso con banderas palestinas. Cuando el espectador se quitó la camiseta para mostrar el mensaje, miembros de seguridad actuaron rápidamente y terminaron expulsándolo del recinto.
Países clasificados para la final de Eurovisión 2026
Estos fueron los países, canciones y artistas clasificados que formarán parte de la final de Eurovisión 2026 que se celebrará el sábado 16 de mayo en Viena.
- Grecia: "Ferto", por Akylas
- Finlandia: "Liekinheitin", por Linda Lampenius y Pete Parkkonen
- Bélgica: "Dancing on the ice", por ESSYLA
- Suecia: "My System", por FELICIA
- Moldavia: "Viva, Moldavia!", por Satoshi
- Israel: "Michelle", por Noam Bettan
- Serbia: "Kraj Mene", por LAVINA
- Croacia: "Andromeda", por LELEK
- Lituania: "Solo quiero más", por Lion Ceccah
- Polonia: "Pray", por ALICJA
Quedando fuera por tanto Estonia, Georgia, Montenegro, Portugal y San Marino.