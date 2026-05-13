Por Fidel Conejero |

La primera semifinal de Eurovisión 2026, celebrada en el Wiener Stadthalle de Viena, volvió a dejar una importante polémica alrededor de la participación de Israel. La actuación del representante de la KAN, Noam Bettan, estuvo acompañada de protestas dentro del recinto, de abucheos y de cánticos que pudieron escucharse durante la emisión en directo del festival.

De opkomst van de artiest van Israël vanuit de zaal #songfestival #eurovision #israel (copyright: De Telegraaf / Elias Mohr) pic.twitter.com/XqSrErcbwo — Max van den Broek (@MaxvdBroek) May 12, 2026

Nada más comenzar la actuación, parte del público empezó a corear "Stop, stop the genocide" ("Parad, parad el genocidio") en referencia a la ofensiva militar israelí sobre Gaza. Los gritos fueron claramente audibles durante la retransmisión de la semifinal y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales numerosos vídeos del momento. Además, durante la postal de presentación de Israel también se produjeron abucheos dentro del pabellón, algo que varios asistentes compartieron posteriormente en las redes.

Una vez más la EBU y #Eurovision vuelven a CENSURAR, esta vez ha sido un "STOP THE GENOCIDE" que se ha escuchado durante el directo, pero que han quitado tras subir la actuación a YouTube. pic.twitter.com/c4f3xnpAYM — Jᴏɴʏ ᴘᴇᴏɴ 🍉 (@JonyPeon17) May 12, 2026

Sin embargo, la polémica aumentó todavía más horas después, cuando la Unión Europea de Radiodifusión (UER) publicó en YouTube el vídeo oficial de la actuación. Muchos usuarios denunciaron entonces que los gritos de "Stop the genocide" habían desaparecido por completo del audio y que el sonido ambiente había sido modificado, ya que en la versión oficial subida a YouTube apenas se escuchan algunos aplausos tímidos y desaparecen tanto los cánticos como buena parte de los abucheos que sí se oyeron durante la emisión en directo.

Tensión y desalojos dentro del Wiener Stadthalle de Viena por "Free Palestine"

La tensión dentro del recinto también dejó otros momentos polémicos. Según varios vídeos difundidos por asistentes, uno de los manifestantes propalestinos presentes en el estadio llevaba escrito en el cuerpo el mensaje "Free Palestine" ("Palestina libre"), después de que la organización prohibiera el acceso con banderas palestinas. Cuando el espectador se quitó la camiseta para mostrar el mensaje, miembros de seguridad actuaron rápidamente y terminaron expulsándolo del recinto.

A pro-Palestine protestor was forcefully removed from the #Eurovision arena tonight after Israel performed. His chants were heard before and during the performance. pic.twitter.com/tCdoU873yE — sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) May 12, 2026

Países clasificados para la final de Eurovisión 2026

Estos fueron los países, canciones y artistas clasificados que formarán parte de la final de Eurovisión 2026 que se celebrará el sábado 16 de mayo en Viena.

Grecia : "Ferto", por Akylas

: "Ferto", por Akylas Finlandia : "Liekinheitin", por Linda Lampenius y Pete Parkkonen

: "Liekinheitin", por Linda Lampenius y Pete Parkkonen Bélgica : "Dancing on the ice", por ESSYLA

: "Dancing on the ice", por ESSYLA Suecia : "My System", por FELICIA

: "My System", por FELICIA Moldavia : "Viva, Moldavia!", por Satoshi

: "Viva, Moldavia!", por Satoshi Israel : "Michelle", por Noam Bettan

: "Michelle", por Noam Bettan Serbia : "Kraj Mene", por LAVINA

: "Kraj Mene", por LAVINA Croacia : "Andromeda", por LELEK

: "Andromeda", por LELEK Lituania : "Solo quiero más", por Lion Ceccah

: "Solo quiero más", por Lion Ceccah Polonia: "Pray", por ALICJA

Quedando fuera por tanto Estonia, Georgia, Montenegro, Portugal y San Marino.