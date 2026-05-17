Por Diego López |

Un año más se ha vuelto a repetir el esquema. Intriga hasta el último segundo para saber si Israel lograba o no una victoria en el Festival de Eurovisión. El país ha vuelto a repetir segunda posición gracias a la polémica fortaleza de su televoto, aunque en esta ocasión ha sido Bulgaria la que ha dado la sorpresa al liderar tanto las votaciones del jurado como en las del público.

Toda una sorpresa para el tema "Bangaranga" de Dara, que ha conseguido una victoria superando tanto a la gran favorita en los días previos al certamen, Finlandia, así como a Australia, que había protagonizado un increíble ascenso tras su actuación en la semifinal. La cantante búlgara solo tenía un 8% de probabilidades de ganar el concurso según las casas de apuestas, que tampoco han estado muy finas a la hora de predecir el resultado de este año.

Abucheos para Israel y puerta abierta para España

Por lo demás, la gala se ha celebrado con la tradicional liturgia que viene marcando al Festival de Eurovisión desde que se reactivó la guerra entre Israel y Palestina. Noam Bettan, el representante israelí, ha cantado ante los continuos abucheos del público, que este año han podido escucharse con algo más de claridad ya que la televisión austriaca ORF no ha querido utilizar "tecnología anti-abucheos" como sí se hizo el año pasado en Malmö.

Resultados tras la votación del jurado de Eurovisión 2026

Los pitidos se han escuchado con más nitidez cuando Israel se ha puesto por delante de las votaciones tras contabilizar su televoto. En el jurado popular, habían sumado 123 puntos en octava posición. Sin embargo, a diferencia de años pasados, el país ganador ha conseguido imponerse también en el televoto, y Bulgaria se ha llevado Eurovisión 2026 con 516 puntos, frente a los 343 de Israel.

Resultado final de Eurovisión 2026

Poco antes de dar los resultados de los últimos países, el presentador Michael Ostrowski ha querido mandar un mensaje a los países ausentes este año, entre ellos España, asegurando que "tienen la puerta abierta para volver" cuando quieran. Horas antes, justo cuando debía comenzar el Festival en La 1, todos los canales de RTVE han emitido un breve mensaje sobre una pantalla en negro en el que se podía leer en español e inglés: "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y Justicia para Palestina."

Una aniversario bastante agridulce para un festival que este año cumplía 70 años y que tampoco ha querido realizar muchas celebraciones en su gala final, más allá de desempolvar otra vez a Alexander Rybak, el Jordi Hurtado de Eurovisión, que con 40 años recién cumplidos sigue estando igual que cuando ganó el concurso hace 17 años.

Dara da a Bulgaria su primera victoria de Eurovisión de la historia

A sus 27 años, Darina Nikolaeva Yotova, más conocida como Dara, ha dado a Bulgaria su primera victoria en Eurovisión de la historia. El país ha participado 15 años en el Festival antes de lograr este triunfo, desde que se presentó por primera vez en el año 2005.

Es más, Bulgaria ha sido uno de los países que la UER había rescatado este año ante las desbandada provocada por el boicot a Israel, ya que llevaba sin participar en el Festival desde 2022 por motivos económicos.

"Bangaranga" es un tema que la propia cantante define como "música pop con base folclórica" y cuyo significado, asegura, viene del argot jamaicano y significa "alboroto". Dara era ya una figura muy conocida en su país, donde había conseguido varios números uno y ejercido como mentora de 'La voz' búlgara en dos ediciones.