Desde el estreno del reality, la casa de 'Gran Hermano' ha albergado algunos secretos de los participantes para darle más emoción a la convivencia, como la verdadera relación de Luis, o Diego para los de la casa principal, y Nerea o la identidad y el nexo de Violeta Crespo, o Ainara, con ellos.

Edi en 'Gran Hermano'

El 24 de septiembre de 2024 fue el día seleccionado para descubrir algunos de ellos., mientras que Jorge Javier Vázquez fue el encargado de llamar a Violeta por su nombre, descubriendo así su verdadera identidad. "A partir de esta noche, volverás a ser Violeta delante de todos", comunicaba el presentador.

"Ahora dicen que lo sabían todos, mentirosos", reaccionaba Violeta en el confesionario, antes de recibir a Edi Insua, el gallego con el que ha conectado llamándose Ainara. "No te pega nada Violeta", decía el concursante, impresionado con el cambio de nombre de su querida.

"Todo es igual, lo único que vivo en Madrid. No me iba a casar, eso era mentira", aclaraba la modelo. "Tuve una historia con Luis, de dos días a los 18 años. A Nerea la he visto pocas veces en mi vida. Para mí fue un palo increíble", le contaba ella al gallego, poniéndole al día de aquel triángulo amoroso.

La reacción del gallego

"Un poco impresionado, por la tarde empecé a asociar algo, pero al principio no me lo creía. Habrá que empezar a asimilar toda la historia. Me la colaron. Ahora a seguir igual", contestaba Edi Insua, asegurando que ambos tendrían una segunda cita, a lo 'First Dates', tal y como recordaba Jorge Javier Vázquez.