La tercera temporada de 'American Gods' se estrena el 11 de enero en Amazon Prime Video

El desarrollo de 'American Gods' no ha sido menos conflictivo que la guerra entre dioses que relata la serie. Tras el despido de sus creadores originales, Bryan Fuller y Michael Green, el showrunner de la segunda temporada, Jesse Alexander, fue apartado por Starz durante el desarrollo. A esto hay que sumar los conflictos con actores como Orlando Jones o Kristin Chenoweth. No obstante, en medio de todo ese vendaval, el autor del material original, Neil Gaiman, se ha mantenido firme. Por lo tanto, resulta complicado encontrar a alguien más autorizado para compartir la fecha de estreno de la tercera temporada.

Shadow y Laura en 'American Gods'

A través de una carta publicada en Twitter, Gaiman ha anunciado que los nuevos episodios comenzarán a emitirse en Starz el 10 de enero de 2021. Además, añade que el estreno internacional tendrá lugar al día siguiente, cuando llegará a España a través de Amazon Prime Video, e indaga en cómo será esta entrega: "Cuando comenzamos a hacer la tercera temporada de 'American Gods', no teníamos ni idea de lo atemporal que acabaría siendo. Sabíamos que queríamos regresar aquello que le gustó a la gente del libro: mostrar a Shadow yendo al pequeño pueblo de Lakeside para fundirse entre la normalidad."

Además de adelantar lo que podemos esperar del futuro del personaje encarnado por Ricky Whittle, el escritor inglés reflexiona acerca de los temas que ha tratado de abordar el equipo de guion de la serie: "También queríamos enraizar una vez más la serie en los paisajes estadounidenses. Explorar qué significa "Estados Unidos" para su gente y hablar sobre inmigrantes, sobre las diferentes personas que llegaron a esta destacada tierra y trajeron consigo a sus dioses."

La guerra sigue

Gaiman asegura que la tercera temporada contiene "algunas de las mejores interpretaciones de la serie", pero sobre todo insiste en el hecho de cómo los recientes eventos que han afectado al mundo han acabado resignificando la novela original: "Los conflictos de los dioses y la gente en la tercera temporada son los conflictos de Estados Unidos. No pensamos que sería tan atemporal cuando lo planteamos, al igual que no pensé que la novela seguiría siendo relevante veinte años más tarde. Pero me alegro de que se vea ahora mismo, en un año en el que se están escuchando y respetando historias de diversidad, a las que se les permite cambiar el mundo."