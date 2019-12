Orlando Jones, despedido de 'American Gods': "El Sr. Nancy tiene un mensaje erróneo para la América negra"

'American Gods'' no esta pasando por su mejor momento, y es que poco a poco la serie que se emite en el canal Starz ha ido perdiendo miembros del equipo. Parece ser que todo esta relacionado con la productora que hace la serie, Fremantle. Cuando terminó la primera temporada, los showrunners, Bryan Fuller y Michael Green decidieron marcharse por la reducción de presupuesto para la segunda temporada. Ante esta decisión, les siguieron las actrices Gillian Anderson y Kristin Chenoweth que tampoco estaban de acuerdo con la productora.

Ahora ha sido el turno de Orlando Jones, aunque en este caso, el actor ha sido despedido. Jones interpretaba a Sr Nancy en 'American Gods' en las dos temporadas que se han emitido. El actor ha confirmado por medio de un vídeo en sus redes sociales que ya no estará en la serie: "El 10 de septiembre de 2018 [después ha corregido él que se produjo en 2019] fui despedido de 'American Gods'. No habrá más Sr. Nancy. No dejéis que estos cabrones os digan que le quieren. No lo hacen".

Jones tiene bastante claro quién está detrás de esta decisión, el nuevo showrunner, Charles Eglee: "No voy a nombrar a nadie, pero el nuevo showrunner de la tercera temporada nació en Connecticut y estudió en Yale, así que es muy listo. Piensa que el enfado del Sr. Nancy, su mensaje de hacer las cosas bien, tiene un mensaje equivocado para los afroamericanos. Eso es, este señor blanco que toma las decisiones y del que estoy seguro que tiene muy buenos amigos negros que son sus consejeros le dejaron claro que si no se quitaba del medio al enfadado dios Sr. Nancy comenzaría una insurrección en este país", acusaba el actor.

Eso sí, se unía a la opinión negativa de los compañeros que ya abandonaron la serie con su último comentario sobre la productora: "Es una pesadilla en la que te tratan como a un ciudadano de segunda categoría por hacer tu trabajo demasiado bien". Un responsable de la ficción ha justificado el despido de Jones: "Mr. Nancy, junto a otros personajes, no aparece en esa porción del libro en la que nos estamos centrando en la tercera temporada".

Da las gracias por participar en 'American Gods'

En el mismo vídeo, Orlando ha aprovechado su despedida para agradecer a las personas que le ayudaron a entrar en la serie como Neil Gaiman y a los anteriores showrunners, Bryan Fuller y Michael Green. Además se despedía de sus fans con unas bonitas palabras: "Espero que lo hayáis disfrutado mucho porque realmente esto es para vosotros y espero que os haya gustado tanto como a mí el hacerlo", afirmaba el intérprete.