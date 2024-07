Por Sergio Navarro |

La unión tan fuerte que había entre Terelu Campos y sus compañeros de 'Sálvame' no es que haya amirorado, sino que ha desaparecido por completo. El hecho de que no estuviera en 'Ni que fuéramos Shhh' ha hecho que los demás colaboradores se despachen a gusto hablando de todo lo que no les gusta de ella, contando anécdotas que les hicieron daño y hablando del embarazo de Alejandra Rubio de una forma un tanto peculiar.

Terelu Campos

Hasta ahora, la mayor de las hermanas Campos se había mantenido en silencio, pero ha decidido hablar de todos estos asuntos tratados en el programa de Quickie y Ten a través de la revista Lecturas. "Me parece muy cutre, muy cruel y muy perverso. Utilizan a mi hija para hacerme daño", comienza diciendo Terelu.

Le llama la atención haber dejado de tener el cariño de sus compañeros y muestra así su sorpresa: "Yo no te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Si me dicen esas cosas, entonces que no me digan que me quieren. No voy mendigando cariño, tengo buenísimos amigos".

¿Me tengo que quedar yo con cara de gilipollas?

Y sobre un asunto que comentó Belén Esteban en directo referente a que Terelu le dijo a su excompañera que no fuera a la misa de su madre porque iba a ser algo íntimo y familiar, ella cuenta ahora en esta entrevista que no recibió nada: "No tengo ningún mensaje de las personas que se dan golpes de pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre y nos insultan a nosotras. Me estás poniendo verde y vas sembrando porquería y mierda, ¿y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarte para la misa?".