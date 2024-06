Por Joan Centelles Martínez |

Carlo Costanzia fue el invitado estrella del programa de '¡De viernes!' del 28 de junio. El chico más buscado del momento concedía una entrevista en exclusiva en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para hablar de su futura paternidad junto a Alejandra Rubio y para hacer frente a las críticas. Tras esta, vivió un reencuentro con su suegra, Terelu Campos, que debutaba como colaboradora del programa.

Carlo Costanzia y José Antonio León en '¡De viernes!'

A Costanzia le preguntaron en la parte final de la entrevista por Jeimy Báez, una de sus exnovias, algo que en la opinión de Campos "empañaba" la noticia del embarazo.". "", exclamaba el colaborador José Antonio León sobre la "defensa" de Campos, unas palabras que no le sentaron bien a Costanzia.

"No entiendo la inquina con la que me hablas cada vez que hablamos de Jeimy. ¿Te gusta Jeimy? Díselo", lanzaba el invitado. "Carlo, Carlo...", intentaba calmarlo Terelu Campos. "Tengo mujer desde hace tres años y espero que retires eso porque tan fino y elegante que eres (...) El que está cobrando por la entrevista es él, no yo", contestaba León. "Cerremos", zanjaba Costanzia mientras su suegra seguía intentando tranquilizarlo. "Cerremos, no. No te vengas tan arriba", comentaba finalmente León.

Tras el rifirrafe, Terelu Campos habló desde su propia experiencia en televisión para calmar las aguas entre ambos. "Yo sé que, a veces, estar aquí no es nada fácil (...) José Antonio hace bien su trabajo y a veces nuestro trabajo no es agradable, pero tenemos que preguntar cosas que no son bonitas para nosotros", comentó. "Yo siempre digo que mientras se pregunte con respeto, con cariño, con educación... Se puede preguntar de todo".

¿Costanzia es feliz?

A propósito de las palabras de Terelu Campos, Santi Acosta aprovechaba para comentarle a la colaboradora si creía que había faltado alguna pregunta durante la entrevista. "¿Eres feliz?", le preguntó rápidamente la suegra a su yerno. "Gracias a Dios, soy muy feliz", le contestó Costanzia. Tras esto, Campos quiso darle las gracias a Costanzia: "Que haya una persona que cuide y mime a tu hija no solo es una cosa hermosa, sino que es también una tranquilidad".