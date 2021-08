Terelu Campos roba las sobras del aperitivo tras el grotesco menú de Yurena

Tras las cenas de Gianmarco Onestini y Terelu Campos en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', la tercera en convertirse en anfitriona era Yurena. La cantante intentó conquistar a sus tres invitados con su menú, pero lo cierto es que los platos que preparó no causaron ningún tipo de furor en el formato de Telecinco. El primero de ellos era una especie de ensaladilla rusa infestada de aceitunas negras y el segundo eran huevos rellenos de espárragos y mayonesa.

Terelu Campos en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

Tal fue la decepción de Terelu Campos con el menú que la colaboradora no dudó en volver al jardín para intentar llenarse un poco más con el aperitivo previo a la cena. "Yo tengo un pelín de hambre, no sé vosotros. Yo me muero, porque no me gusta", explicaba ella, refiriéndose a la ingente cantidad de coco rallado que recubría la tarta del postre de Yurena, dedicada a su madre.

"Estoy por ir a la terraza a ver si queda algo", decía antes de levantarse e ir a robar las sobras de queso y embutido que quedaban. "Tengo que confesar que me he salido fuera a ver si quedaba algo del aperitivo", desvelaba Campos en los totales del programa. "Solo queda el lomo tieso, pero me da lo mismo", señalaba, mientras se llevaba a la boca los trozos ya algo resecos del lomo embuchado.

La puntuación de Yurena

Ya con la panza llena, Terelu Campos volvió a la mesa para acabar también con la tarta de chocolate, flan, bizcocho y coco que cerraba una velada algo escasa de comida, todo lo contrario al tamaño del postre. De esta manera, Sofía Suescun puntuaba a Yurena con un 5, Gianmarco le daba un 7 y Terelu Campos le puso un 6, haciendo un total de 18 puntos en el programa producido por Warner Bros ITVP.