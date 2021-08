A pesar de haber compartido muchas tardes en 'Sálvame', la amistad entre Terelu Campos y Kiko Hernández se va desvaneciendo cada día más. Desde que el colaborador de Telecinco empezó a cargar con fuerza contra Carmen Borrego, la hija mayor de María Teresa Campos también comenzó a formar parte de la guerra entre el clan Campos y Hernández, defendiendo a su hermana y a su hija Alejandra Rubio.

Terelu Campos y Kiko Hernández

Por su parte, el de 'Sálvame' no se ha quedado ni corto ni perezoso a la hora de contestar a la familia, dejando claro que sigue teniendo mucho cariño por la veterana periodista y señalando que Terelu Campos también estaba invitada a la polémica comida del colaborador de televisión con Belén Rodríguez y María Teresa Campos. "¿Cómo voy a estar invitada si estoy yo en Málaga?", respondía ella en una conexión con 'Viva la vida' desde Málaga.

"Yo tampoco necesito que se me invite a casa de mi madre. Es absurdo, no cabe en cabeza de nadie", explicaba Campos, mostrándose bastante molesta por lo que había insinuado Kiko Hernández. "Me gustaría añadir que, como todos queremos mucho a Teresa, y me consta que es de verdad, dejemos a Teresa en paz", pedía la colaboradora de televisión, muy seria.

A un lado

"Jamás me sentiré mal porque alguien haga feliz a mi madre, pero dicho esto, hagámoslo todos", insistía Terelu Campos, pidiéndole de forma indirecta al colaborador de televisión que no meta a su madre en más guerras de este estilo. "Si queremos tanto a Teresa, no la expongamos. Ni las hijas, ni las nietas, ni vosotros como amigos. No es lo que ella quiere, no la hagamos sufrir", sentenciaba.