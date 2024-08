'The Bear' refina su receta en la tercera temporada: "Hemos creado un lugar emocionante para hacer televisión"

Por Alejandro Rodera |

'The Bear' vuelve a rugir en España. Casi dos meses después de su llegada a Estados Unidos, la tercera temporada de la serie de FX aterriza en Disney+ el 14 de agosto, y para conocer todas las claves de estos nuevos episodios hemos tenido la oportunidad de participar en una rueda de prensa virtual con el elenco.

Ebon Moss-Bachrach y Abby Elliott en 'The Bear'

"La tercera temporada", asegura Ebon Moss-Bachrach , que vuelve a meterse en la piel de Richie. En esta ocasión, el "primo" va un paso más allá, al igual que el resto de sus compañeros, que pretenden convertir el restaurante que da nombre a la serie en un lugar de referencia. ". Sin embargo, una cosa es vislumbrar ese sendero y otra es recorrerlo".

Por su parte, Carmy también tendrá sus propios desafíos más allá del reconocimiento de la comunidad gastronómica. "Sale de la cámara frigorífica y después hace lo mismo de siempre: se entierra en su trabajo y trata de desafiarse a sí mismo y, al hacerlo, también desafía a quienes están a su alrededor", apunta Jeremy Allen White, que, de paso, rechaza con un lapidario "no" cualquier tipo de relación amorosa con Syd. No obstante, lo que sí veremos entre ambos personajes será una unión más horizontal en el plano laboral.

"Sydney ha admirado a Carmy, pero ahora tiene que hacer negocios con él, y es algo mucho más caótico de lo que podría haber imaginado antes de empezar a trabajar juntos", reconoce Ayo Edebiri. "Carmy no es la persona más comunicativa, pero de vez en cuando tiene un gesto notable para comunicarse con el resto de la gente de la cocina. Esa es su forma de acercarse. Aun así, la gente no siempre está preparada y no saben qué está pasando exactamente, así que habrá que ver cómo afecta todo esto a Carmy y Syd", añade White.

Duelo generalizado

Además de desarrollar las relaciones entre los personajes, la tercera temporada también escarbará más hondo en ellos a nivel individual. Y el elenco tiene claro cuál es el denominador común que les une (más allá de la pasión por la cocina). "Varios personajes atraviesan un proceso de duelo que les marca de diferentes maneras. Ese es uno de los tejidos conjuntivos de la serie, y en esta temporada muchos lidiarán con ello", reflexiona Edebiri.

"Es una de las fortalezas de la serie y una de las razones por las que ha conectado con tanta gente. El duelo es el río que corre por todos nosotros. Y es una de esas pocas cosas que todos tenemos en común en la experiencia humana. Así que sí, seguimos yendo por ese camino, y todos los personajes se enfrentan, o no, a eso a su manera", secunda Moss-Bachrach.

Una familia fuera de la cocina

Por trágico que suene ese trasfondo y por muy intensa que pueda tornarse 'The Bear' en muchas ocasiones, el equipo no podría mostrarse más entusiasmado con el ambiente que se respira en el rodaje. "Es un entorno muy seguro y cálido. Y cuando te sientes apoyado y cuidado de esa forma, te vuelves más abierto a nivel personal y tomas más riesgos. Además, todo el mundo tiene su espacio y se siente con derecho a compartir cómo se siente, a colaborar, a contribuir... Y hemos creado un lugar muy emocionante para hacer televisión", comenta Moss-Bachrach, secundado por White: "Es verdad. Es complicado cuando se termina. Es algo muy especial estar juntos".

Uno de los frutos de esa atmósfera creativa es el crecimiento profesional dentro de la serie. Por ejemplo, Edebiri ha tenido la oportunidad de debutar como directora con el sexto episodio. "Dirigir fue una maravilla. Es un sueño trabajar con el equipo como actriz, así que supongo que, por extensión, al dirigir ese sentimiento no hizo más que amplificarse. Cada día me sentía conmovida", asegura la bostoniana, que le pidió expresamente al creador, Christopher Storer, poder encargarse del capítulo centrado en Tina, aunque él ya la tenía en mente para esa misión.

Syd y Carmy en 'The Bear'

De Chicago al mundo

La tercera temporada es, sin ninguna duda, la que carga con más expectativas. Sus predecesoras se abrieron paso en la cultura popular y también han abastecido sus vitrinas de premios. En el gran escaparate televisivo, los Emmy, 'The Bear' se alzó con el galardón a la mejor comedia y actualmente espera con ganas la celebración de la próxima edición, en la que tratará de revalidar ese título con su segunda entrega, que ha batido un récord en la categoría al recibir 23 nominaciones.

"Hicimos la primera temporada sin ningún tipo de expectativa y no sabíamos si podríamos volver a nuestra burbuja inicial, pero en la segunda lo conseguimos. Después, esos sentimientos no hicieron más que amplificarse, y una vez más encontramos ese espacio creativo entre nosotros, ajeno a todo lo demás. Me siento muy afortunado de poder hacer esto una y otra vez", indaga White.

Sin embargo, el actor es consciente de que cada vez hay más miradas puestas en él y sus compañeros. "La presión es real. Tras el éxito en los premios sentía ansiedad. Sabía que los guiones eran potentes y que nos encontrábamos ante una gran oportunidad, pero también notaba la presión. No obstante, cuando pasas un par de semanas con esta gente y nuestro equipo, todo encaja de nuevo... Vuelve a ser algo divertido y parece que todo es posible", sentencia el protagonista, que tendrá otra oportunidad de brillar en una cuarta entrega que ya ha sido confirmada.