'The Bear' renueva por una cuarta temporada que se grabará junto a la tercera

Por Alejandro Rodera |

Hay series que mueren de éxito, pero 'The Bear' quiere hacer todo lo posible para evitarlo. La producción original de FX para Hulu, distribuida internacionalmente por Disney+, se ha consolidado como una de las obras del momento llenando sus vitrinas de premios y elogios. A eso hay que sumar el horizonte laboral que se le ha abierto a sus protagonistas, el cual podría dificultar cumplir con los ritmos habituales de cara a nuevas temporadas más allá de la tercera, que se está grabando ahora mismo, por lo que desde The Walt Disney Corporation se ha tomado una decisión al respecto: apresurar el desarrollo de otra entrega.

Jeremy Allen White y Abby Elliott en 'The Bear'

Según informan medios estadounidenses como Deadline o The Hollywood Reporter,, cuyo rodaje arrancó en febrero y cuyo estreno en Estados Unidos está. De este modo, la ficción se asegura una hoja de ruta sin dilatadas esperas, llevando el camino contrario a otra producción de FX como ' Atlanta ', quepor los numerosos compromisos de Donald Glover y el resto del elenco.

Por el momento, FX no ha confirmado oficialmente esta renovación, por lo que tampoco se sabe si esa cuarta entrega sería la última. Desde Deadline se apunta que esa decisión todavía no se ha tomado, así que todavía estaría abierta la puerta para una quinta tanda. Sea cual sea ese futuro, al filmar la cuarta pegada a la tercera, lo más probable es que 'The Bear' mantenga sus plazos de estreno y veamos otro bloque de episodios en junio de 2025. De ahí en adelante (y hasta entonces), veremos a sus protagonistas en multitud de proyectos, ya que Jeremy Allen White tendrá ofertas de sobra encima de la mesa, Ayo Edebiri prestará su voz a varias cintas y estará en lo nuevo de James L. Brooks y Mark Anthony Green y Ebon Moss-Bachrach será la Cosa en el reboot de 'Los 4 Fantásticos'.

Delante y detrás de las cámaras

En el caso de Edebiri, las nuevas oportunidades laborales también se producirán dentro de la propia 'The Bear'. Como ha confirmado la actriz en un reciente perfil publicado en Vogue, en la tercera temporada debutará como directora encargándose de realizar uno de los episodios. "La primera vez que conocí a Chris [Storer] yo tenía 21 años y él estaba como, 'Eres una directora'", comentaba Edebiri, una de las grandes revelaciones del proyecto, sobre su estrecha conexión con el creador del proyecto. "En la última temporada, me dijo, 'Ven al set y mira lo que sucede'. Así que empecé a ir todos los días y fue como, 'Vale, creo que quiero hacer esto". Así surgió su nuevo rol tras las cámaras, cuyo resultado podremos comprobar este mismo año en Disney+.