La lista de Raymond Reddington no para de crecer. Con la novena temporada de 'The Blacklist' todavía en marcha, NBC ha decidido renovar el drama criminal por una décima entrega. Así lo ha confirmado su protagonista, James Spader, que ha desvelado el encargo durante su paso por el plató de 'The Tonight Show', donde ha sorprendido a Jimmy Fallon con esta revelación inesperada.

James Spader en 'The Blacklist'

Sin añadir más detalles acerca de la siguiente tanda de episodios, Spader comentaba que se había enterado poco antes de su intervención en el programa. Así pues, uno de los activos más longevos de NBC se extenderá durante, al menos, otra temporada, que mantendrá al veterano actor al frente del elenco de la serie y al showrunner John Eisendrath como motor creativo tras dar un paso adelante recientemente.

Y es que la décima temporada será la segunda en la que Eisendrath desempeñe la labor de showrunner en solitario, tras haber compartido ese cargo con el creador del proyecto, Jon Bokenkamp, durante los ocho años anteriores. El cambio no ha salido mal a ojos de NBC, que vuelve a apostar por 'The Blacklist' pese a las ausencias de Bokenkamp y Megan Boone, que también se despidió en la octava entrega. En España, podemos ver la ficción a través de Movistar+.

Veteranas y novatas

Mientras trata de mantener viva una serie tan consolidada como 'The Blacklist', NBC también busca el formato correcto para prolongar 'La Brea', una de las novedades de la pasada temporada. Como informa TVLine, la segunda entrega del drama familiar con tintes de ciencia ficción extenderá su cuenta de episodios a catorce, lo que supone un crecimiento considerable en comparación con los diez de la primera. No obstante, esa ampliación podría conllevar que se fragmente la temporada en dos bloques, ya que haría falta más tiempo para acometer la ambiciosa postproducción.