'The Blacklist', renovada por una novena temporada

Reddington podrá continuar añadiendo nombres a su particular lista negra al menos durante un año más. Según informa The Hollywood Reporter, NBC ha renovado 'The Blacklist' por una novena temporada. La noticia se produce cuando el drama protagonizado por James Spader y Megan Boone apenas ha emitido tres episodios de su octava temporada.

Megan Boone y James Spader en 'The Blacklist'

Lo cierto es que esta renovación no es precisamente una sorpresa porque 'The Blacklist' continúa teniendo un público muy fiel a pesar del inevitable desgaste. Los dos primeros episodios, que se emitieron en noviembre, tuvieron un promedio de 1.2 de rating en demográficos y 7,5 millones de espectadores de audiencia acumulada, aunque sus audiencias en directo son manifiestamente más bajas.

Sin embargo, la clave de esta noticia está en que la crisis del coronavirus sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo de nuevos proyectos. De hecho, todavía hay varios proyectos de la temporada de pilotos del año pasado que aún están en 'stand-by' porque las cadenas están esperando a que la situación mejore.

Apuesta por la continuidad

A diferencia de lo que está sucediendo con las plataformas de streaming, el año pasado la mayoría de cadenas renovaron prácticamente todas sus series (o al menos las que les funcionaron medianamente bien) principalmente porque ya tenían demasiados huecos en su respectivas parrillas otoñales como para renunciar a ellas.

Y para que no les vuelva a suceder lo mismo la próxima temporada, algunas han empezado a mover algunos proyectos. NBC, por ejemplo, anunció hace dos semanas el encargo de los pilotos de tres series, las sitcoms 'Grand Crew' y 'American Auto' y el drama 'La Brea', que en su momento formaron parte de la fallida temporada de pilotos del año pasado.