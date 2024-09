Por Cèlia Gallego |

Los hermanos Duffer ya preparan su futuro lejos de Hawkins. La próxima serie de los creadores de 'Stranger Things' para Netflix volverá a ser un drama de misterio sobrenatural que se titulará 'The Boroughs' que contará con un reparto muy especial repleto de estrellas veteranas.

Alfre Woodard, Alfred Molina, Denis O'Hare y Clarke Peters, protagonistas de 'The Boroughs'

("Spider-Man: No Way Home"),("Thelma & Louise"),(' See '),(' American Horror Story '),('' The Wire ') y('' The Sinner ') protagonizarán la serie de ocho episodios, que recibió luz verde por parte de la plataforma de streaming en abril de 2023.

Creada por Jeffrey Addis y Will Matthews ('Cristal Oscuro: La era de la resistencia'), que también ejercerán de shorunners, 'The Boroughs' estará ambientada en una comunidad de jubilados aparentemente pintoresca en la que un grupo de héroes improbables acabará uniendo sus fuerzas para evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen: tiempo.

Los Duffer son productores ejecutivos del proyecto junto a Hilary Leavitt bajo su sello Upside Down Pictures, que actualmente tiene un acuerdo general con Netflix, y a Ben Taylor ('Sex Education'), que también se encargará de dirigir varios episodios de la ficción, incluido el primero.

Algunos han equiparado la serie a 'Stranger Things' con un reparto mucho mayor, aunque, según afirma Deadline, fuentes cercanas a la producción afirman que esta comparación no es del todo correcta. En una declaración realizada cuando el proyecto fue anunciado, los Duffer avanzaron: "Si bien los héroes de 'The Boroughs' tienen algunos años más que los niños de 'Stranger Things', se trata de un grupo de inadaptados igualmente adorables, y nos morimos de ganas de que os unáis a ellos en una aventura que es a la vez aterradora, divertida y profundamente conmovedora".

Un alianza de futuro

Esta serie marcará el regreso a Netflix de Addiss y Matthews, quienes previamente co-crearon la serie continuación de la mítica cinta fantástica de Jim Henson y Frank Oz "El cristal oscuro", "El cristal oscuro: La era de la resistencia", estrenada en el servicio de streaming en 2019. Sus otros créditos incluyen el largometraje "La vida en un año" y la próxima película animada "El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim".

Los Duffer, por su parte, están trabajando actualmente en la quinta y última temporada de 'Stranger Things', además de producir la serie de terror psicológico 'Something Very Bad is Going to Happen' de Haley Z. Boston, también para Netflix.