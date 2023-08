'The Last of Us' podría durar más de lo esperado: "El público quiere más"

Por Alejandro Rodera |

El fin del mundo es solo el comienzo. La primera temporada de 'The Last of Us' ha sido capaz de contener las líneas maestras del primer videojuego de la saga de Naughty Dog (y su DLC) y además ha incluido tramas de cosecha propia, pero de cara al futuro los guionistas se tomarán más tiempo para plasmar lo que está por venir. Aunque la franquicia original tan solo cuenta con otra obra, la mayor extensión de esta impedirá que se pueda cubrir en una única tanda de la serie de HBO, como ya había confirmado su showrunner, Craig Mazin, previamente. Sin embargo, el plan puede ser aún más ambicioso de lo que pensábamos.

Craig Mazin junto a Merle Dandridge y Pedro Pascal en el rodaje de 'The Last of Us'

En una reciente entrevista concedida a The Hollywood Reporter,, pese a que el desarrollo de la misma está. En primer lugar, el ganador del Emmy por ' Chernobyl ' ha confirmado que el presupuesto de la segunda temporada será más opulento que el de la primera. ", y luego hay una discusión sobre por qué no es suficiente", arranca Mazin, que no duda de la colaboración de HBO en ese sentido: "Incluso si tenemos una discusión sobre... Siempre sé quey aprecian el valor creativo de la serie".

Con esas declaraciones, el guionista y director plantea un horizonte que contempla hasta una cuarta entrega, aunque la meta podría estar aún más lejos. "Pueden terminar siendo tres o cinco. Pero cuatro parece un buen número. Algunas temporadas, por la historia que estamos contando, necesitarán menos episodios y otras necesitarán más. Lo mejor es que el público quiere más. No satisfaremos ese deseo de más simplemente para hacerles felices cuando se enteren de cuántos episodios hay. Y si no les gusta la extensión de una temporada porque quieren más, pues vale", afirma Mazin. "El número de episodios no es lo importante. Lo importante es que cuando lleguen al final de la temporada estén como, 'Esa ha sido una buena temporada'".

Así pues, cabe esperar que 'The Last of Us' vaya para largo, aunque hay un límite. Antes del estreno de la serie, su cocreador, Neil Druckmann, que también es el director creativo de la saga, aseguró que la adaptación no traspasará la frontera final de los videojuegos: "No tenemos planes de contar historias que vayan más allá de adaptar los juegos". Entonces, si finalmente 'The Last of Us' acaba extendiéndose a lo largo de cuatro o cinco temporadas será por dos razones: o el segundo juego requiere de más de dos entregas para saltar a la televisión o, como el propio Druckmann ha dejado entrever, existe la posibilidad de que se lance un tercer juego.

El fichaje más controvertido

Al tratarse de una franquicia tan popular, es normal que cualquier noticia de casting de 'The Last of Us' tenga una gran resonancia, tanto para bien como para mal, y esa dinámica no hará más que agravarse en la segunda temporada. Como los fans de los videojuegos ya saben, los próximos episodios no solo se centrarán en Joel y Ellie, sino que habrá, al menos, otro personaje a tener en cuenta: Abby. Sin desvelar nada sobre ella, Mazin ha confirmado que antes de la huelga ese era el "primer papel que querían abordar" en el proceso de casting.

"Tenemos un gran historial a la hora de anunciar fichajes y que la gente diga, '¿En serio?'. Y esto probablemente seguirá siendo así. Así que puede que la gente no esté de acuerdo, pero me parece que hasta ahora hemos acertado y el público y la Academia parecen tener la sensación de que hemos acertado", remata Mazin, haciendo referencia a la sobresaliente presencia en la lista de nominaciones de los próximos Emmy, donde cuenta con 25 candidaturas, entre las que se incluyen la de mejor serie de drama, mejor actor (Pedro Pascal) o mejor actriz (Bella Ramsey).