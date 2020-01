'The Mandalorian': Taika Waititi revela que conoce el nombre real de Baby Yoda

La primera serie del universo Star Wars con actores de carne y hueso, 'The Mandalorian', ha sido todo un éxito. No sólo ha conseguido convencer a los espectadores de que se unan a Disney+, sino que ha generado un fenómeno global como es el llamado Baby Yoda. Aparte de por su innegable apariencia adorable, gran parte del secreto de tan tremendo éxito reside en el misterio, ya que la serie se ha cuidado de revelar a cuentagotas los detalles sobre este pequeño y poderoso ser, así como del protagonista que da nombre a la serie. No obstante, el director Taika Waititi sabe más, tal y como le ha contado recientemente a la prensa.

Baby Yoda junto a Taika Waititi

El cocreador de 'Lo que hacemos en las sombras' fue uno de los asistentes de los Globos de Oro 2020, y durante la alfombra roja fue preguntado por un periodista de The New York Times acerca del bebé alienígena, ya que ha sido el director del episodio final de 'The Mandalorian'. "No se llama Baby Yoda", ha corregido el neozelandés ante la pregunta. Y es cierto, hasta ahora el pequeño ha sido denominado oficialmente "El Niño", pero Waititi se refería a que conocía su nombre real.

A pesar de la insistencia del periodista, el director no ha querido revelar el detalle, dejando esa responsabilidad en manos del showrunner de la serie: "Esperaré a que Favreau lo revele". Jon Favreau, por su parte, tampoco ha soltado prenda al respecto, aunque en una entrevista concedida a USA Today ha desmentido que El Niño sea el propio Yoda, algo que ya era improbable dado que la serie se ambienta tras la película "El retorno del Jedi". Eso sí, sobre si ambos son parientes, se ha mostrado menos tajante: "Bueno, aquí ya te adentras en los spoilers. No puedo decirlo. Pero hay muchas teorías al respecto".

El retorno de la monada

Por mucho que los creadores sean constantemente preguntados al respecto, a buen seguro no querrán revelar nada hasta que se estrene la segunda temporada de 'The Mandalorian', en otoño de 2020. Antes, el 31 de marzo de 2020, Disney+ llegará a España, con todas sus series, por lo que habrá tiempo para que los espectadores españoles se pongan al día de lo poco que se conoce hasta ahora de esta enigmática criatura que custodia el personaje de Pedro Pascal.