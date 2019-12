Baby Yoda aparece en el número de personas del año de la revista Time

"Desde que vi esas orejas, y esos ojos, salir de debajo de la sábana, lo supe," asegura Bob Iger acerca de la primera vez que vio al personaje más viral de 'The Mandalorian'. Por el inmediato impacto de la serie original de Disney+ y el resto de sus hazañas como presidente de Disney, el ejecutivo ha sido reconocido como empresario del año por la revista Time, que no ha perdido la oportunidad de incluir a Baby Yoda (como ha sido bautizado por el público) en el retrato de Iger.

"Painting Bob Iger was fun, but of course, like almost the entire universe, being able to paint baby Yoda at a time when he's blowing up the internet was thrilling," says artist Tim O'Brien, who has created more than 30 covers for TIME #TIMEPOY https://t.co/jN6wbV6H1Q pic.twitter.com/5MTTl2yq9U