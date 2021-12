'The Morning Show' destapó un caso real de acoso en la televisión estadounidense

El impacto de 'The Morning Show' ha ido mucho más allá de lo esperado. Según un reportaje de The Wall Street Journal recogido por The Hollywood Reporter, el proceso de desarrollo de la ficción fundacional de Apple TV+ fue clave a la hora de destapar un grave caso de acoso sexual en la vida real. Cuando el creador de la serie, Jay Carson, estaba investigando para dar forma al proyecto, se topó con una persona que acusaba al productor Michael Corn de haber cometido abusos sexuales, y a raíz esto Disney comenzó a investigar lo acontecido.

Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, en 'The Morning Show'

Los punibles sucesos tuvieron lugar en ABC News, como Carson descubrió al conversar con Kirstyn Crawford, una de las productoras de la compañía de Disney. Precisamente el guionista se estaba documentando para articular el tema central de 'The Morning Show', el acoso sexual en el mundo de la televisión, y no tardó en dar con este caso real. Crawford le confesó que dos años atrás, en 2015, fue abusada sexualmente por su jefe, Corn, productor ejecutivo del matinal 'Good Morning America'.

Lejos de desentenderse, Carson decidió informar al presentador de 'Good Morning America', George Stephanopoulos, quien a su vez habría contactado con los ejecutivos de la compañía para ponerles al tanto. Finalmente, Crawford decidió denunciar tanto a Corn como a ABC en agosto de 2021. La productora asegura que fue abusada en un Uber mientras ambos cubrían los Premios Oscar del año 2015. Además, también culpa a Corn de crear un ambiente tóxico de trabajo, que ni ABC ni The Walt Disney Company decidieron investigar cuando se puso en su conocimiento en 2017.

El vínculo entre Michael Corn y ABC

Un portavoz de Disney le confirmó al Wall Street Journal que ABC News "está discutiendo las acusaciones hechas en su contra y abordará el asunto en el juzgado". Meses antes, en abril de 2021, otro portavoz informó a The Hollywood Reporter que Corn "no trabajaría más" para la empresa. Hasta el momento, el productor siempre ha negado las acusaciones.