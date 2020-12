Julianna Margulies ficha por la segunda temporada de 'The Morning Show'

Más de un año después de que Apple TV+ estrenase la primera temporada de 'The Morning Show', la plataforma de streaming ha sumado una nueva incorporación al reparto de esta serie original, de cara a la segunda temporada: la actriz Julianna Margulies, especialmente conocida por su papel protagonista en 'The Good Wife' entre 2009 y 2016, y también actriz de series como 'Dietland' o 'The Hot Zone'.

Julianna Margulies en 'The Good Wife'

Según recoge Variety, la neoyorquina será la encargada de ponerse en la piel de Laura Peterson, presentadora de UBA News, y se suma a un reparto encabezado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Con su incorporación a la serie, Margulies se une también a intérpretes como Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Bel Powley y Desean Terry.

La incorporación de Margulies se dio a conocer después del fichaje de otros actores como Greta Lee, quien formó parte del reparto de 'Muñeca rusa' y dará vida a la ambiciosa líder de una compañía mediática centrada en la audiencia millenial; Ruairi O'Connor, intérprete de 'The Spanish Princess', encargado de ponerse en la piel de Ty Fitzgerald, una estrella de Youtube; y Hasan Minhaj quien, tras la cancelación en agosto de su talk show de Netflix, 'Patriot Act with Hasan Minhaj', interpretará a un carismático celebrity en ascenso que se une al equipo de The Morning Show.

Una espera más larga

Con la expansión del coronavirus en marzo, fueron muchas las producciones de la pequeña pantalla que se vieron paralizadas por entonces, entre ellas, 'The Morning Show'. Por ese motivo, Appple TV+ se vio obligada a posponer su estreno, previsto en un principio para el pasado mes de noviembre, hasta el próximo año. De hecho, el equipo de la serie, que vio paralizado su trabajo tras cuatro semanas en el mes de maro, reanudó la producción de la segunda temporada el 19 de octubre. Una nueva tanda de episodios que se habrían adaptado durante este tiempo para incluir la pandemia, tal y como confirmó la directora de la serie, Mimi Leder, quien aseguró que "los guiones reflejarán el mundo en el que vivimos". Algo parecido a lo que ya ocurrió en la primera temporada, cuando el impacto del movimiento #MeToo empujó al equipo a incorporarlo a la trama de la producción.