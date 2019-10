Todos los estrenos de Netflix, HBO, Amazon, Apple TV+, Movistar+ y Sky en noviembre de 2019

Tras el aluvión de estrenos de las networks, las plataformas de streaming mantienen el pulso entre ellas y dan la bienvenida al penúltimo mes del año con un amplio abanico de lanzamientos, que empiezan a destilar un cierto aroma navideño. Y por si no fuera suficiente con los servicios que ya conocíamos, ahora también se suma la opción de Apple TV+.

'Rick y Morty', 'The Crown', 'The Morning Show' y 'La materia oscura'

El gigante tecnológico desembarca en el mundo del streaming el 1 de noviembre con cuatro estrenos de primer nivel: 'See', 'The Morning Show', 'Dickinson' y 'Para toda la humanidad'. Por su parte, Netflix mantiene el acento español con 'Hache' y 'Alta mar', y exprime los encantos y desencantos británicos con la tercera temporada de 'The Crown' y la segunda de 'The End of the F***ing World'. Además, en el terreno cinematográfico Netflix romperá su techo de cristal con 'El irlandés', la esperada película de Martin Scorsese.

Sin salir de Reino Unido, HBO apuesta por la ambiciosa 'La materia oscura', que comparte con 'Rick y Morty' el título de estreno más llamativo del mes en la plataforma. En cuanto a la nuevas ofertas de Movistar y Amazon, cabe destacar la llegada de la segunda temporada de 'La peste' y 'Jack Ryan' y el desenlace de 'The Man in the High Castle'.

Estrenos de Netflix:

- 'Hache' (Estreno - 1/11)

- 'Somos la ola' (Estreno - 1/11)

- 'Queer Eye' (T5 - 1/11)

- 'Gotham' (T5 - 1/11)

- 'The King' (Película - 1/11)

- 'Atípico' (T3 - 1/11)

- 'Lo nunca visto' (Película - 2/11)

- 'The End of the F***ing World' (T2 - 5/11)

- 'Greenleaf' (T4 - 6/11)

- 'Noches blancas' (Película - 8/11)

- 'Huevos verdes con jamón' (Estreno - 8/11)

- 'Little Things' (T3 - 9/11)

- 'The Stranded' (Estreno - 14/11)

- 'Klaus' (Película - 15/11)

- 'La música del terremoto' (Película - 15/11)

- 'The Crown' (T3 - 17/11)

- 'Alta mar' (T2 - 22/11)

- 'El club' (Estreno - 22/11)

- 'How to Get Away with Murder' (T5 - 24/11)

- 'El irlandés' (Película - 27/11)

- 'Feliz Navidad y esas cosas' (Estreno - 28/11)

Estrenos de HBO:

- 'La materia oscura' (Estreno - 4/11)

- 'Britannia' (T2 - 7/11)

- 'Santos Dumont' (Estreno - 11/11)

- 'Ralph Lauren: El hombre detrás de la marca' (Estreno - 13/11)

- 'Rick y Morty' (T4 - 14/11)

- 'The Flash' (T5 - 15/11)

- 'The Sleepers' (Estreno - 17/11)

- 'Umbre' (T3 - 20/11)

Estrenos de Movistar+:

- 'Todo por el juego' (T2 - 3/11)

- 'Shameless' (T10 - 11/11)

- 'La peste' (T2 - 15/11)

- 'Los miserables' (Estreno - 15/11)

- 'Ray Donovan' (T7 - 20/11)

Estrenos de Amazon Prime Video:

- 'Jack Ryan' (T2 - 1/11)

- 'The Big Bang Theory' (T12 - 1/11)

- 'Atrapa a un ladrón' (Estreno - 8/11)

- 'The Man in the High Castle' (T4 - 15/11)

- 'Hernán. El hombre' (Estreno - 21/11)

Estrenos de Apple TV+:

- 'See' (Estreno - 1/11)

- 'The Morning Show' (Estreno - 1/11)

- 'Dickinson' (Estreno - 1/11)

- 'Para toda la humanidad' (Estreno - 1/11)

- 'Snoopy in Space' (Estreno - 1/11)

- 'Ghostwriter' (Estreno - 1/11)

- 'The Elephant Queen' (Estreno - 1/11)

- 'Servant' (Estreno - 28/11)

Estrenos de Sky:

- 'Chernobyl' (T1 - 5/11)

- 'FBI' (T2 - 7/11)

- 'Magnum' (T2 - 8/11)

- 'Rick y Morty' (T4 - 11/11)

- 'Europa desde el cielo' (Estreno - 12/11)

- 'The Real Chernobyl' (Estreno - 12/11)

- 'SEAL Team' (T3 - 14/11)

- 'S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson' (T3 - 25/11)