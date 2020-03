De 'The Walking Dead' a 'La Valla': 8 series de ficción que abordaron una pandemia

Cualquier tema o historia puede servir como inspiración para crear una serie de ficción. De hecho, algunas de las series que estamos acostumbrados a ver se basan en casos reales. Sin embargo, otras producciones optan por situar la acción en mundos futuros y distópicos. En este segundo apartado encontramos ficciones ambientadas en universos postapocalípticos, donde la Tierra ha quedado totalmente destruida y los habitantes que quedan luchan por sobrevivir una sociedad devastada en la que los recursos escasean.

1 'The Walking Dead'

Toda la situación vivida con el covid-19, más conocido como coronavirus, nos recuerda a muchas de estas series de televisión o películas, pero no debemos olvidar queque no tienen ninguna fundamentación en la vida real. Desde FormulaTV queremos analizar varios casos en los que las

Protagonistas de 'The Walking Dead'

Cuando hablamos de ficciones sobre mundos postapocalípticos, una de las que se viene rápidamente a la cabeza es 'The Walking Dead', adaptación a la pequeña pantalla del cómic creado por Robert Kirkman. La historia comienza con Rick Grimes despertando en el hospital tras un tiempo en coma y descubriendo que todo ha quedado destruido, un punto de partida que se basa en un virus que provocó la devastación del mundo. Aunque en la serie no se desvela el origen de dicho virus, ese es el detonante con el que construyen cada trama. Sus personajes son un claro ejemplo de ciudadanos que vieron cómo su rutina diaria cambiaba por completo cuando los muertos regresaban a la vida convertidos en caminantes y en una letal amenaza. A partir de ese instante les hemos visto crecer, evolucionar y adaptarse a las circunstancias, demostrando que es posible sobrevivir y encontrar nuevos recursos.

2 'El Factor Hades'

Protagonistas de 'El factor Hades'

Localizar el origen de un virus que amenaza la vida de millones de personas es el argumento principal de 'El factor Hades'. Esta miniserie de dos episodios centra su trama principal en una carrera contrarreloj en la que los protagonistas tienen que encontrar la fuente de ese extraño virus que ha provocado el fallecimiento de tres personas. Así pues, a diferencia de otras producciones en las que prima mostrar el resultado de la devastación del mundo, en esta serie todos los esfuerzos se centrar en el hallazgo del virus para poder conocer a qué se enfrentan, evitar una pandemia y encontrar el antídoto. Sin embargo, esa labor destapa otros secretos, pues en 'El factor Hades' quisieron ir más allá y añadir conspiraciones y suposiciones al desvelar que todo apuntaba a que la liberación del virus estaba planeada, una forma distinta de emplear la excusa de la existencia de un extraño y mortal virus para crear una serie.

3 'El internado'

Yon González y Blanca Suárez en 'El internado'

Aunque en un principio 'El internado: Laguna negra' parecía una ficción sobre las vivencias de varios jóvenes en un internado, los misterios que se escondían en el propio centro y entre alumnos y profesores cobraron rápidamente protagonismo. La trama fue evolucionando hacia tintes más oscuros, llegando a desvelar que detrás de muchos de esos turbios sucesos se escondía la historia de un extraño virus vinculado a la ficticia farmacéutica OTTOX, una enfermedad creada por los nazis en los campos de concentración. De este modo, el virus se convirtió en el foco de atención, sobre todo cuando descubrimos que varios de los personajes principales estaban infectados y necesitaban encontrar la cura. Así pues, el virus fue la excusa para afrontar la recta final de la serie, haciendo que los personajes permanecieran en cuarentena en el internado y estuvieran expuestos a un último peligro después de haber desvelado todo el entramado relacionado con los nazis y los experimentos que realizaban en niños.

4 'Rabia'

Protagonistas de 'Rabia'

Someterse de forma ilegal a un tratamiento experimental provoca que los protagonistas de 'Rabia' desarrollen un virus letal que les convierte en seres con una fuerza descomunal e incapaces de controlar sus actos. La ficción española utilizó esta base para crear una historia de ciencia ficción en la que sus personajes se ven obligados a refugiarse para evitar que las fuerzas de seguridad acaben con ellos e impedir que el virus se contagie y extienda. La supervivencia de este grupo de gente que tiene que vivir en la clandestinidad mientras el resto del mundo hace vida normal se convierte en la trama principal de la serie, que nos muestra cómo hacen todo lo posible para sobrevivir mientras son perseguidos y tratan de evitar que algunos de ellos desarrollen los efectos secundarios del virus. De esta forma, 'Rabia' intentó desmarcarse de otras producciones similares tratando el virus como algo que solo afectaba a un pequeño grupo de personas.

5 'The Last Ship'

Protagonistas de 'The Last Ship'

Basada en la novela homónima de William Brinkley, 'The Last Ship' nos muestra un mundo arrasado por culpa de un extraño virus que ha provocado que el 80% de la población se encuentre infectada. Bajo este contexto, la tripulación del buque acorazado USS Nathan James debe dirigirse al Ártico para encontrar allí una cura, o por lo menos eso es lo que creen los habitantes del navío. La realidad es totalmente diferente a la creencia del capitán y de sus hombres, pues en verdad están siendo utilizados para conseguir tiempo para dar con el antídoto. De este modo, se ven obligados a regresar a tierra para obtener provisiones y muestras del virus que permita a la bióloga Rachel Scott continuar trabajando en la investigación. Más allá de la connotación negativa que tiene el virus letal, la serie también es una historia de esperanza y de confianza en la ciencia.

6 'Z Nation'

Protagonistas de 'Z Nation'

Siguiendo la estela de 'The Walking Dead', la serie 'Z Nation' también ofrece a los espectadores un mundo postapocalíptico que ha sido infectado por un virus que ha afectado a la población de todo el planeta, haciendo que las personas se conviertan en zombies. La diferencia con otras series del mismo género es que entre todos los supervivientes se encuentra una excepción, un hombre que es inmune al virus porque tiene en su sangre los anticuerpos necesarios para desarrollar una cura, pero que, por algún motivo, tiene el aspecto de un zombie y puede controlar a todo aquel al que muerda. Por tanto, los esfuerzos se centran en conseguir llevar a esa persona desde Nueva York hasta un centro de California en el que puedan extraer su sangre para analizarla y dar con la forma de crear una vacuna o un antídoto que ayude a salvar a la humanidad. Así pues, además de mostrarnos cómo sobreviven en una sociedad diferente a la que estamos acostumbrados, en esta ficción optaron por presentar ese halo de esperanza con la posibilidad de encontrar la solución al peligroso virus.

7 'The Rain'

Protagonistas de 'The Rain'

La aniquilación de gran parte de la población por culpa de un virus es el punto de partida de 'The Rain', ficción sobre un mundo postapocalíptico que se encuentra ambientado en Escandinavia seis años después de una catástrofe biológica. En esta producción nos muestran los efectos y las consecuencias que ha tenido el virus, haciendo que los supervivientes viajen en busca de un lugar seguro en el que poder iniciar una nueva vida. Como espectadores acompañamos a los protagonistas en esa travesía que les lleva a sumergirse en tierras peligrosas, donde los fenómenos meteorológicos también son una gran peligro para su supervivencia, pues la lluvia ha sido el principal factor que ha favorecido la propagación del virus. No obstante, la ficción no abandona otras problemáticas como el amor o el crecimiento personal, aspectos que siguen teniendo importancia incluso en mundos devastados.

8 La valla

Olivia Molina en 'La valla'

Una de las ficciones españolas más recientes que utiliza un mundo distópico para construir su argumento es 'La valla'. Olivia Molina, Unax Ugalde y Ángela Molina son los protagonistas de esta serie que muestra la ciudad de Madrid en el año 2045 y divida en dos sectores separados y diferenciados por una valla. Aquí la sociedad está fuertemente controlada por las autoridades, limitando la circulación y con imposiciones restrictivas. En ese contexto en el que nos topamos con una población fragmentada, segmentada y con escasez de recursos, un virus mortal se convierte en parte de la trama. En este caso, las autoridades son las que tratan de encontrar un antídoto, realizando para ello diferentes experimentos para los que utilizan a ciertos niños que han sido elegidos por poseer características especiales. La familia protagonista une fuerzas para tratar de averiguar lo que sucede pero, sobre todo, para rescatar a la pequeña Marta, secuestrada para ser utilizada en la investigación. El amor y esa unión familiar son la clave del éxito en esa situación tan complicada.