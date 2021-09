'The Walking Dead' vive una nueva masacre y pone a Maggie entre las cuerdas en el 11x03

En el anterior episodio de 'The Walking Dead' fuimos testigos de una nueva atroz muerte. La víctima en este caso fue Gage, que después de traicionar al grupo terminaba atrapado entre una horda de caminantes. Aunque pidió perdón, sus disculpas no fueron suficientes para que Maggie accediera a arriesgar sus vidas por ayudarle, por los que todos vieron en primera fila cómo el joven se suicidaba instantes antes de que su cuerpo fuese devorado. Al mismo tiempo, Yumiko, Eugene, Ezekiel y Princesa eran aceptados en la Commonwealth después de superar todas las entrevistas. Esa bienvenida vino con una sorpresa añadida, la presentación de Stephanie, la mujer de la que Eugene está enamorado hasta las trancas. Para poner la guinda del pastel, el capítulo finalizaba con un nuevo cliffhanger tras el inesperado ataque de los Segadores, que dejaba en el aire el destino de parte de los protagonistas.

En este tercer episodio de la undécima y última temporada de 'The Walking Dead', titulado "Hunted", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:00 horas en FOX España, el equipo liderado por Maggie sufre las consecuencias del último ataque de lo Segadores. Mientras tanto, ajenas a las penurias que están viviendo sus amigos y familiares, Carol, Rosita, Magna y Kelly intentan atrapar varios caballos para Alexandria. Por su parte, Judith, RJ, Hershel y Gracie hacen lo posible par sobrellevar la marcha de sus respectivos padres.

Los Segadores no tienen piedad

Maggie se enfrenta a uno de los Segadores en el 11x03 de 'The Walking Dead'

Cuando un episodio empieza con grandes dosis de acción resulta muy sencillo captar la atención del espectador, aunque comenzar tan fuerte implica saber mantener el ritmo para que no decaiga el interés. En este episodio han sabido jugar bien sus cartas y la mayor parte de las secuencias relacionadas con esa tensión están vinculadas a la presencia de los Segadores. Poco a poco vamos descubriendo más detalles de este letal grupo, que después de su nuevo ataque ha dejado bien claro que son los villanos más despiadados que hemos visto en toda la serie. Su capacidad para moverse en la oscuridad con total agilidad y sin hacer ruido ha provocado una auténtica masacre que se ha llevado la vida de varios personajes y ha dejado a otros muy malheridos.

Tras la muerte de Roy en el episodio anterior, el siguiente en sufrir las consecuencias del ataque ha sido Cole, al que hemos visto ser degollado sin que a su asesino le temblase la mano. Por su parte, Negan y el padre Gabriel han resultado heridos, mientras que Maggie ha estado a punto de ser capturada. Además, desconocemos el paradero de otros personajes como Daryl, lo que abre la puerta a más misterio de cara a los siguientes episodios. La forma en la que han planeado este inicio ha sido magistral, creando una atmósfera totalmente desconcertante en la que la adrenalina y el temor que estaban viviendo los protagonistas traspasaba la pantalla. Además, sin necesidad de palabras han aportado más datos sobre los Segadores, mostrando la forma en la que actúan y el tipo de armas que utilizan, una nueva prueba de todo lo que son capaces de hacer.

Para mantener ese buen ritmo, los ataques y la intriga continúan a lo largo del episodio. Maggie siendo perseguida por ellos no ha regalado más escenas de acción en las que no han faltado las peleas cuerpo a cuerpo, sobre todo cuando Alden logra reencontrarse con ella y sufren un nuevo ataque. La aparición de Negan justo en el momento indicado para ayudarles no ha sido nada casual, pues es la excusa perfecta para volver a juntarle con Maggie e intentar demostrar que ha cambiado y que ya no es ese ser detestable de antaño. O por lo menos esa es la apariencia que quieren mostrar, aunque Maggie no termina de fiarse e incluso le pide que deje de actuar como si fuese parte del grupo. Parece que salvarle la vida no va a ser suficiente para que ambos lleguen a una tregua.

La difícil decisión de Maggie

Alden y Maggie en el 11x03 de 'The Walking Dead'

Las consecuencias del ataque de los Segadores no se quedan únicamente en pérdidas humanas o daños físicos, el estado anímico y psicológico de los supervivientes también se ve afectado al vivir la muerte de tan cerca. La principal perjudicada ha sido Maggie, que ha visto cómo perdía prácticamente a todos sus compañeros de Meridian en un corto período de tiempo. A la muerte de Cole hay que sumarle la de Duncan y la de Agatha, esta última devorada por los caminantes cuando trataban de ayudar a un malherido Alden. Como es de esperar, aunque no lo verbaliza, Maggie se siente responsable por cada una de estas pérdidas, pues no hay que olvidar que ella fue la que propuso la expedición y la que condujo a la mayoría a una terrible muerte.

Ejercer de líder cuando tu comunidad se encuentra en el peor momento es una de las responsabilidades más complicadas para cualquier superviviente de un apocalipsis como el que predomina y vemos en 'The Walking Dead'. En este capítulo lo hemos podido comprobar de la mano de Maggie, que ha tenido que tomar decisiones que jamás nadie querría tomar. Una de las más complejas ha consistido en abandonar a Alden para poder continuar hasta los suministros, sobre todo porque saben que su estado no le permitirá defenderse si es atacado de nuevo.

El padre Gabriel en el 11x03 de 'The Walking Dead'

Aunque el propio Alden le ha pedido que se marchasen sin él, no ha sido nada fácil para Maggie decantarse por esa opción o dejar morir a sus amigos por el bien general, pero alguien tenía que llevar la iniciativa y responsabilizarse de las consecuencias. Quizá algunas de sus decisiones no fuesen del todo acertadas desde el punto de vista moral, sin embargo, poner a Maggie entre las cuerdas ha servido para mostrarnos una vez más que tiene capacidad de sobra para dirigir y soportar cada uno de los golpes. Todo consiste en arriesgar la vida por ayudar a la comunidad y eso es lo que está dispuesta a hacer, cueste lo que cueste.

A quien también le ha afectado el ataque de los Segadores es al padre Gabriel. En su caso tanto física como anímicamente. Uno de los miembros de este letal grupo consiguió herirle en el cuello y en la pierna, pero es no le ha impedido defenderse y acabar con él. Aunque hasta llegar a este punto ha tenido que sufrir una crisis de fe. Durante su trayecto le hemos escuchado comunicarse con Dios en un intento de conservar sus creencias, pero una vez delante de su agresor no ha tenido piedad a la hora de acabar con él. Eso sí, escudándose en que ha intentado acabar con sus amigos y eso parece motivo suficiente para la venganza.

Un poco de esperanza

Carol, Kelly y Magna en el 11x03 de 'The Walking Dead'

Para compensar tanta tragedia han decidido contrarrestar todas esas muertes con un poco de esperanza. El empeño de Carol por recuperar los caballos para que la gente de Alexandria tenga una oportunidad más de sobrevivir ha llevado a la mujer y a Kelly, Magna y a Rosita hasta el bosque para dar con ellos. Tras varios intentos consiguen su propósito, descubriendo que los caballos no estaban huyendo, todo lo contrario, buscaban el modo de regresar a casa. El giro se produce cuando la felicidad por esta recuperación se ve empañada de sangre cuando nos muestran a Carol asesinando a uno de los caballos para cocinar su carne. No es el alimento que el resto de la comunidad esperaba, pero ahora más que nunca necesitan comer para poder seguir adelante y no tienen otra opción a su alcance.

Hablando de esperanza, quien tampoco la pierde es Kelly, que todavía está convencida de que su hermana Connie está con vida. Carol es responsable de alimentar esa ilusión, algo que es de agradecer desde nuestro punto de vista, pues sabemos de sobra que Connie logró sobrevivir al derrumbe. Sin embargo, quien no está tan contenta con esta situación es Magna, que culpa a Carol de hacer que Kelly tenga falsas esperanzas con la excusa de liberarse de ese sentimiento de culpa. Si hacemos memoria, no habrían acabado en ese derrumbe si no hubiese sido por la imprudencia de Carol. Lo que no sabe Magna es que Carol ha llegado a un punto en el que le da igual lo que los demás opinen y, por ese mismo motivo, continúa la búsqueda con Kelly.

Los más pequeños de Alexandria tienen sus minutos de protagonismo después de pasar inadvertidos hasta el momento. Aunque todavía son unos niños, han nacido y crecido en un mundo desolado por culpa de los caminantes, por lo que tienen una capacidad de reacción y de razonamiento impropia para alguien de su edad. No solo saben vivir con la ausencia de sus padres, también son capaces de comprender que tienen que dejarles marchar por el bien común y que siempre van a intentar todo lo posible para regresar con ellos. Porque la serie concluye esta temporada, pero estos pequeños apuntan maneras para formar un grupo sólido y muy fuerte cuando se conviertan en adultos.