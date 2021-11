La semana pasada en 'The Walking Dead: World Beyond', Felix y Huck se jugaron sus vidas para tratar de averiguar más cosas sobre el Proyecto V, una desconocida investigación en la que está involucrada la teniente Kublek a espaldas de su propia hija. Por su parte, Leo por fin se quitaba la venda de los ojos y descubría que Lyla no es la mujer de la que se enamoró y esconde oscuros secretos. De este modo, los planes cambiaban de nuevo para centrarse en averiguar qué es lo que trama realmente la República Cívica Militar.

En el séptimo capítulo de la segunda temporada de 'The Walking Dead: World Beyond', titulado "Blood and Lies", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 23:00 horas en AMC España, la doctora Lyla Belshaw se ve obligada a tomar la decisión más importante de su vida que afecta a su futuro personal y profesional. Mientras tanto, las últimas investigaciones revelan la verdad sobre el Proyecto V y Jadis hace uso de su puesto para destapar las mentiras y las traiciones.

¿Qué es el Proyecto V?

Huck, Lyla y Jadis en el 2x07 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Poco a poco hemos ido descubriendo qué es el Proyecto V, hasta que en este episodio han terminado de despejar todas las dudas aclarando de qué se trata exactamente y quiénes son las personas involucradas. Para llegar a este punto ha sido necesario la intervención de Hope, Iris y compañía, quienes abrieron la veda en el episodio anterior cuando Felix logró robar un vial de uno de los almacenes secretos del centro de investigación. A raíz de este hallazgo, gracias a los conocimientos de Leo han descubierto que con esa sustancia que contiene cloro lograron gasear a todos los habitantes de Ohama para acabar con cientos de miles de personas de una forma rápida. Lo único que nos queda por saber es el objetivo de dicha matanza, incógnita que se encarga de desvelar Lyla, no sin antes jugar su propio as en la manga.

De este modo, viendo que ella también puede verse comprometida, Lyla decide contarle a Leo la verdad y pedirle que devuelva el vial para que ella pueda justificar la desaparición argumentando que se le había extraviado. Sin embargo, eso no impide que los soldados se lo lleven a él y a Felix. El siguiente paso es convencer a Hope y a Iris, por lo que utiliza su último recurso que es mostrarles explícitamente en qué consiste el Proyecto V y narrar todo lo que ocurrió en Omaha. Al parecer Lyla sabía que iban a morir todas esas personas, pero si hubiese hecho algo por impedirlo ella también habría muerto sin solucionar nada, por lo que optó por seguir involucrada y por lo menos tratar de dar con una solución para evitar que los muertos se conviertan en caminantes. La historia convence a Hope, que desvela el escondite del vial robado.

Cuando parece que todo se a va solucionar, Iris y Hope quedan atrapadas y están a punto de ser descubiertas en una secuencia en la que intentan mantener la tensión generando incertidumbre con el destino de las chicas, aunque se trata de un pobre esfuerzo porque en todo momento se advierte que van a sobrevivir, por lo que se pierde ese golpe de efecto. No obstante, se produce un nuevo giro cuando Lyla termina quitándose la careta por completo al delatar a Leo y contar abiertamente que el Proyecto V consiste en investigar sobre sujetos vivos para indagar en el proceso de reanimación, permitiendo que Leo por fin sepa la realidad y que Huck también descubra de forma oficial el famoso proyecto.

El nuevo rol de Jadis

Huck y Jadis en el 2x07 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Las palabras de Lyla parecen condenar a Leo, pero nada más lejos de la realidad. El último golpe de efecto llega de la mano de Jadis, que por fin adquiere el protagonismo que estábamos esperando. Así pues, con la colaboración de Huck, Jadis condena a Lyla al dejarla encerrada con uno de los caminantes con los que la doctora estaba investigando, enviándola a una muerte asegurada. Su objetivo es centrarse en Leo, quien llevará a partir de ahora la investigación y a quien puede manipular y presionar más fácilmente gracias a sus hijas. Además, aprovecha la ocasión para confesar que estaba poniendo a prueba la lealtad de Huck, quien ha sido mucho más lista al seguirle el juego, ganándose así su confianza y viéndose involucrada definitivamente en el Proyecto que es una táctica militar más.

Esta no ha sido la única acción que nos ha mostrado el nuevo rol de Jadis. La mujer ha sido la encargada de interrogar a Silas después de que este fuese descubierto en el centro. El joven no ha cedido a la presión o al temor que puede infundir Jadis y se ha mantenido firme con su historia de que se desorientó y tuvo vergüenza y miedo de preguntar por la dirección correcta. La aparición oportuna de su instructor termina por salvarle, permitiendo que el joven pueda regresar a su labor. El poder que posee Jadis es evidente y el temor que produce su sola presencia también, aunque el pasado que le une a Huck y a su marido puede ser la clave para derrotar a la que se ha convertido, por el momento, en una villana más de la serie.

Cuando el amor juega de forma diferente

Hope en el 2x07 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Mientras tanto, el amor sigue jugando un papel importante en la serie. En este caso se ha roto de forma definitiva la relación entre Leo y Lyla, quienes no han tenido la oportunidad de aclarar lo sucedido ni de darse una nueva oportunidad. Quienes sí están teniendo más suerte son sus hijas. Por un lado, la relación de Iris y Percy avanza a pasos agigantados y están enamorados como los dos adolescentes que son e incluso Percy ha renunciado a vengarse de Huck solo por estar con Iris. Por otro lado, Hope sigue acercándose a Mason, aunque su quedada ha sido algo obligada para no ser descubierta escondiendo el vial, el chico está muy interesado en ella y Hope tampoco es que se aleje. Aunque el descubrimiento de que se trata del hijo del general Beale podría complicar su relación.

Si nos centramos en Huck y en Dennis, la pareja no pasa por su mejor momento como vimos hace unos episodios, pero su amor ha logrado superar muchos obstáculos, entre otros la separación. Ahora parece que se van a dar una segunda oportunidad que puede funcionar, sobre todo porque hemos visto que ambos se encuentran en el lado bueno y quieren hacer bien las cosas. Dennis ha ayudado a Silas y Huck le ha contado lo que va a ocurrir en Portland si no hacen nada para evitarlo, así que ellos dos son las piezas que Hope y compañía necesitan para derrotar a la República.