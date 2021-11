La semana pasada en 'The Walking Dead: World Beyond' tuvo lugar el esperado reencuentro entre Hope e Iris, una reunión en la que se develaron algunos secretos y se pusieron al día sobre los últimos acontecimientos. Además, fuimos testigos de cómo Silas era puesto a prueba por sus compañeros, sobre todo cuando le encontraron intentando escapar. El joven demostró tener agallas y ser mucho más fuerte de lo que aparente a simple vista. Asimismo, Percy descubrió una cabaña secreta con medicamentos de la República Civil Militar, lo que obligó a Asha a mentir contándole que eran para ella porque está enferma. Sin embargo, los espectadores descubrimos que en realidad quien necesita ese tratamiento es Indira.

En el quinto capítulo de la segunda temporada de 'The Walking Dead: World Beyond', titulado "Quatervois", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 23:00 horas en AMC España, Iris y Felix encabezan un peligroso plan en el que también se ven involucrados Indira y su gente. Además, Silas recibe una petición que podría poner en peligro su vida. Por su parte, las dudas comienzas a invadir a Huck, que decide actuar por su propia cuenta para averiguar si es verdad que su propia madre le ha estado manipulando y mintiendo.

El reencuentro con Silas

Silas se reencuentra con sus amigos en el 2x05 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Siguiendo la idea que Will dijo tener al final del episodio anterior, Iris, Percy y Elton encuentran a Silas y no tardan ni un minuto en ponerle al día sobre todo lo que ha sucedido, haciendo hincapié en la destrucción de Ohama y en las mentiras de la República Civil Militar. Como era de esperar, el joven se siente rápidamente abrumado ante la cantidad de información recibida en un instante, por no hablar de la tensión de que Dennis o sus compañeros puedan regresar en cualquier momento y descubrir su presencia. Precisamente por ese motivo no tienen tiempo que perder, por lo que Iris toma la decisión de añadir presión para que Silas acepte cooperar con ellos.

Hacer que Iris manipule a Silas de esa forma apelando a los sentimientos que el chico tiene hacia ella es una jugada bastante sucia, sobre todo si tenemos en cuenta que Iris está empezando a enamorarse de Percy. Sin embargo, lo único que importa es que Silas entre en el juego y les ayude a escapar del centro una vez logren acceder y puedan ayudar a salir a Hope y a Leo. El plan parece algo complejo, pero Silas consigue que Dennis le preste el camión y la tarjeta con toda la parsimonia y facilidad del mundo, quizá de una forma demasiado sencilla que le resta algo de emoción y tensión a una secuencia que podría haber dado mucho más juego.

Cuestión de confianza

Kublek y Huck en el 2x05 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Desde que Felix le explicó que la República Civil Militar estaba detrás de la destrucción de Omaha y, por tanto, la teniente Kublik estaba involucrada, Huck no ha podido quitarse de la cabeza que su madre le ha estado mintiendo y manipulando durante todo este tiempo. Sus sospechas no hacen más que incrementarse, sobre todo cuando decide registrar el despacho de Kublik y encuentra en la caja fuerte unos papeles que confirman que están llevando a cabo acciones a sus espaldas, por lo que Felix tenía razón y debería situarse en su bando. Además, con esta información en su mano, la relación con su madre comienza a enfriarse, una tensión que no pasa desapercibida por mucho que intentan camuflarla con una escena casera y una conversación entre madre e hija.

La relación entre Hope y su padre también ha estado llena de mentiras, por lo menos hasta este episodio. Después de una pesadilla, Hope decide confesarle a Leo que sabe dónde están Iris y Felix, que Will sigue con vida y que incluso estuvo con ellos la noche anterior gracias a la ayuda de Huck. Ahora por fin podrán actuar de forma unísona para intentar reunir de nuevo a la familia. Mientras tanto, quien también ha dejado a un lado los engaños es Asha, que ante la inminente marcha de Elton ha decidido confesar que la que está enferma es su madre. ¿Servirá esa declaración para afianzar la recién creada amistad entre ellos? ¿Llegarán a ser algo más que amigos?

El plan para rescatar a Hope y Leo

Iris y Felix deciden el próximo paso en el 2x05 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Rescatar a Hope y a Leo de las garras de la República Civil Militar sigue siendo la prioridad para Iris y Felix. Con la información que posee Will, el siguiente paso es embarcarse en un plan bastante peligroso, pero una idea que les permitirá reunirse y, si todo sale bien, escapar del centro sin ser vistos. Indira decide ayudarles ofreciéndose a ser ella quien les entregue para que la situación resulte más creíble, sin embargo, esta primera fase del plan se viene abajo cuando Percy actúa por su propia cuenta y les alcanza en mitad del camino justo cuando aparece una de las patrullas.

Una vez dentro, tras haber descubierto las mentiras de su madre, Huck se posiciona del lado de Felix e Iris y les ayuda a que su historia mantenga coherencia. No solo eso, le cuentan a Leo el plan de huida y, aunque saben que es un viaje largo hasta Portland, están decididos a escapar del centro y volver a ser una familia. El problema viene cuando Leo quiere despedirse de Lyla porque confía ciegamente en ella sin saber que en realidad es un peón más del plan de Kublek por lo que, si se entera del plan, hará lo posible por impedirles salir. Por suerte o por casualidad y sin saber que acaba de frenar el inminente desastre, Huck aparece a tiempo para impedir que Leo se encuentre con Lyla pidiéndole ayuda con los papeles que ha encontrado. Sin embargo, no todo es tan bonito porque Silas es retenido por un grupo de soldados dejándonos con la duda de si logrará inventar una buena excusa y podrá continuar con el plan.