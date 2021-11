La semana pasada en 'The Walking Dead: World Beyond' Iris y Felix encabezaron un peligroso plan con la ayuda de Silas, Indira y su gente. Aunque la idea casi termina mal por culpa de Percy, los tres lograron entrar en el centro de investigación sin levantar sospechas. No solo eso, también pudieron reunirse con Hope y Leo y contarles todo lo que estaban planeando para sacarles del lugar y poder empezar de cero todos reunidos de nuevo. Sin embargo, justo cuando tenían que dar el último paso, el plan se torció tras el descubrimiento realizado por Huck, quien encontró en el despacho de su madre los papeles de una extraña investigación.

En el quinto capítulo de la segunda temporada de 'The Walking Dead: World Beyond', titulado "Who Are You?", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 23:00 horas en AMC España, Huck se encuentra en una situación complicada y se ve obligada a elegir el bando del que quiere formar parte. Mientras tanto, Felix realiza un sorprendente descubrimiento que cambia todos los planes y provoca que tengan que tomar una decisión precipitada.

Leo comienza a sospechar de Lyla

Lyla y Leo en el 2x06 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Como espectadores sabemos que Lyla es una pieza más del juego de la teniente Kublek y que está mintiendo y manipulando a Leo. El pobre hombre no tiene ni idea y, además, está totalmente enamorado, tanto es así que estuvo a punto de contarle el plan de huida, aunque por suerte no llegó a tiempo para contarle ni un solo detalle. Podrían haber alargado mucho más este engaño, pero no ha hecho falta ir mucho más lejos para que, por fin, Leo comience a sospechar también de Lyla. Todo ha vuelto a ser fruto de la casualidad, pues una fortuita caída de una bolsa entregada por la mujer le ha recordado a la primera vez que salió en una expedición con el resto de los investigadores, momento en el que tropezó con Lyla y a la mujer se le cayeron unos papeles entre los que se encontraba información sobre el proyecto V.

La desconfianza toma ahora el protagonismo, especialmente cuando deciden cambiar el plan y quedarse en el centro para continuar investigando. Más aún cuando Felix encuentra un almacén en el que hay productos con el nombre del proyecto. Para crear un poco de tensión en esta trama y jugar al engaño con el espectador, llega un punto en el que dan a entender que Lyla va a tender una emboscada a Leo, pero al contrario de lo que parecía, la mujer le conduce hasta un lugar tranquilo para contarle cómo murieron su hija y su marido sin que ella pudiese dar con la cura para ayudar a su familia. Desde entonces está obsesionada con ayudar a otras personas, motivo por el que está en el centro participando en las investigaciones llevadas a cabo por la República Civil Militar. No sabemos si esa información será suficiente para que Leo recupere la confianza, de momento toca seguir esperando para ver cómo evoluciona esta relación llena de mentiras.

Huck elige bando y se reencuentra con Jadis

Huck en el 2x06 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Desde que descubrió que su madre le había estado mintiendo y manipulando, Huck no ha podido parar de pensar y parece que ya ha elegido el bando del que quiere formar parte, uniéndose al grupo de Felix. Además, no solo les ha demostrado su lealtad ayudándoles a acceder a la sala en la que han encontrado más detalles sobre el proyecto V y rescatando a Felix antes de que muriese por congelación, también ha abierto su corazón confesando por qué fue exiliada. Hasta ahora nos faltaban algunos detalles, pero la mujer ha reconocido que todo fue por encubrir un error de su marido, del que todavía está enamorada, aunque lo quiera negar. Ha cometido errores, pero su bondad es más que evidente.

Dejando de lado las decisiones de Huck, en este episodio se ha producido por fin la esperada aparición de Jadis. Desde las imágenes promocionales esperábamos con ansia este momento, sobre todo por la esperanza de que ofreciera información sobre Rick. Sin embargo, por el momento nos tenemos que conformar con saber que tras abandonar a los habitantes de Alexandria en aquel helicóptero tuvo a la propia Huck como mentora. De ella aprendió todo lo necesario sobre la República Civil Militar y pudo ascender poco a poco hasta convertirse en una parte importante de la organización. No es mucho, pero esperamos que poco a poco vaya desvelando más datos de estos años en los que no hemos sabido nada de ella.

Las consecuencias de los actos

Asha y Elton en el 2x06 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Cada acción tiene su consecuencia y haber descubierto que la República está detrás de tanta manipulación y destrucción ha desatado la sed de venganza de los protagonistas, especialmente de Iris. La joven dio un giro radical al comienzo de la temporada e incluso ahora ha reconocido delante de Hope que asesinó a uno de los soldados. Sus intenciones no quedan ahí pues en la nota enviada a Elton y Will reconoce que van a quemar todo el centro e iniciar así una guerra. Sin embargo, lo que la joven no sabe es que sus actos van a tener una terrible consecuencia porque Indira dejará de recibir la medicación que le mantiene con vida si todo queda destruido. Aquí entra en juego Elton, quien confiesa todo lo que sabe a Will.

La situación en la comunidad de Indira no es la mejor, sobre todo desde que han descubierto lo que Iris y Felix van a hacer en el centro. Muchos de los habitantes temen que la República les culpe a ellos y prefieren delatarles por mucho que Indira les pide un voto de confianza. La mujer ha perdido la lealtad de los suyos, quienes no quieren ser objeto de represalias como es de entender. Quien sí quieren arriesgarse y luchar por salvar la vida de su madre son Asha y Dev, que se unen a Will y a Elton en su plan. Cuando parecía que estaba todo controlado, varios soldados aparecen de repente disparando sin compasión y acabando con la vida de Dev en el acto. Will ha logrado escapar por el momento, pero una vez más el plan establecido acaba rompiéndose dejándonos con la duda de saber cuál será el siguiente paso.