'The Wilds', renovada por una segunda temporada

Amazon Studios ha renovado 'The Wilds', su primera serie dirigida específicamente al público adolescente, por una segunda temporada. La encargada de anunciarlo ha sido la cuenta oficial de Twitter de la ficción, que ha publicado un mensaje con un video del reparto celebrando la noticia.

El reparto de 'The Wilds'

Creada por Sarah Streicher, 'The Wilds' sigue a un grupo de adolescentes que deben aprender a sobrevivir en una isla desierta a la que llegaron después de que su avión se estrelló. O al menos eso creen ellas. La primera temporada, compuesta por diez episodios, está disponible en Amazon Prime Video desde el pasado 11 de diciembre.

