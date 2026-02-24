Sandra Valero perdió a su madre a finales de enero de 2026 a causa de un cáncer. La que fue representante de España en Eurovisión Junior 2023 comunicó su pérdida a través de redes sociales y el 15 de febrero de 2026 la joven cantante publicó 'Mis ganas de vivir', una canción homenaje a su madre Nazha Azizi y que supuso su despedida temporal de los escenarios.
Sin embargo, su pasión por la música sigue más que presente y por este motivo Sandra Valero acudió a la firma de discos de Leire Martínez. En ella, la pequeña que consiguió un segundo puesto para España en el certamen infantil con 'Loviu' vivió un emotivo encuentro con la exvocalista de La Oreja de Van Gogh.
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"
- Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
"No puede ser, te dedicas a esto", reaccionaba Leire Martínez al verla, mientras Sandra Valero asentía con la cabeza. "Creo que te tengo que dar un abrazo muy grande porque no estás en tu mejor momento, ¿puede ser que te haya pasado algo terrible?", le preguntaba con gran cariño la cantante de 'Mi nombre'.
"Tómate tu tiempo, no dejes de luchar por lo que te gusta. Probablemente tu madre hubiera querido que lucharas por lo que te gusta. Sin forzarte tampoco a hacer algo que no quieras, que lo haces muy bonito", le aconsejaba Leire Martínez, tras fundirse en un cálido abrazo con la joven valenciana.
'Mis ganas de vivir'
La canción 'Mis ganas de vivir' que Sandra Valero lanzó el 15 de febrero de 2026 nace desde la experiencia real y cercana del dolor, pero transforma ese sentimiento en esperanza. La canción busca convertirse en un himno para todas las personas y familias que atraviesan esta enfermedad, especialmente para los niños y niñas que luchan contra el cáncer con una fortaleza admirable.
En el videoclip vemos a la propia Sandra Valero junto a su madre meses antes de su pérdida. A su vez, el tema busca recaudar fondos contra el cáncer y también poner en marcha una cita musical anual que permita seguir obteniendo ayudas para la investigación de esta enfermedad.