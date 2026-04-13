Tinet Rubira anuncia un "gran evento" para celebrar los 25 años de 'Operación Triunfo'

Por Adrián López Carcelén |

'Operación Triunfo' es uno de los programas españoles más relevantes en la historia de la televisión. Muchos son los artistas que han conseguido labrarse una carrera en la complicada industria musical tras su participación en el talent de Gestmusic. Desde su estreno en octubre de 2001, el formato ha pasado por La 1, Telecinco e incluso ha dado el salto al streaming gracias a Amazon Prime Video.

Tinet Rubira ha confirmado en El Español que, desde la productora, están trabajando para conmemorar los 25 años que el formato cumplirá este 2026: "Estamos trabajando en hacer un gran evento para intentar hacer un homenaje a estos 25 años. No tanto a lo que ha supuesto 'OT' dentro del mundo de la televisión, que es uno de los grandes formatos de este país, sino un poco un homenaje a todo lo que ha supuesto de renovación en la industria musical (...). Todos tenemos en la cabeza los grandes nombres de 'OT', pero luego hay una segunda y una tercera fila muy potente que, al final, es la gente que mueve la industria de este país".

En 2016, Gestmusic produjo 'OT. El Reencuentro' para conmemorar el 15 aniversario de la primera edición de 'Operación Triunfo'

A pesar de que, tal y como contamos desde Fórmula TV, la productora estaba trabajando en el desarrollo de un documental para este aniversario, ahora la opción ha sido descartada y optarán por un gran evento en el que invitarán "a los más de 200 concursantes que han participado en el programa", a profesores, directores de academia y miembros del jurado. "Nos tenemos que reencontrar todos para celebrar estos 25 años", ha asegurado Tinet Rubira.

Qué pasará con 'OT'

Cristina Lora se coronó como ganadora de 'Operación Triunfo 2025'

. Desde entonces, poco se ha sabido acerca del futuro del programa y la posibilidad de realizar nuevas ediciones. No obstante, Tinet Rubira ha confirmado a El Español que es Prime Video quien tiene la última palabra: "".

Lo que sí ha confirmado el directivo es que, como es habitual con 'Operación Triunfo', el formato hará un breve parón antes de su vuelta: "Tiene que descansar. La gente que sale en el programa tiene que hacer sus carreras. No puede ser que el despegue de una edición coincida con otra". De momento, la gira de 'Operación Triunfo 2025' comenzará el próximo 18 de abril en Bilbao y recorrerá toda la geografía española hasta septiembre.