'Operación Triunfo' volverá a Estados Unidos veinte años después de su sonado fracaso en ABC

La marca 'Operación Triunfo' ha contado con numerosas versiones internacionales desde que se produjera su nacimiento hace veinticinco años. Junto a su hermana 'Star Academy', la propuesta musical ha dado la vuelta al mundo con adaptaciones de todo tipo... y con impactos dispares. En el reverso negativo se encuentra, sin duda, la iteración estadounidense 'The One: Making a Music Star', que tuvo un paso fugaz por ABC en 2006 hasta que se produjo su fulminante cancelación por cosechar unos paupérrimos datos de audiencia.
Sin embargo, el reality se podrá redimir en tierras norteamericanas veinte años después. Y es que Telemundo ha anunciado durante su cobertura de la Super Bowl, es decir, en un marco inigualable, que ha puesto en marcha una nueva adaptación estadounidense de 'Operación Triunfo' que, en esta ocasión, apunta a que sí mantendrá el nombre originado por Gestmusic en España. A través de sus redes sociales, la cadena en español de NBCUniversal ha compartido el enlace para apuntarse al casting con un eslogan alineado con el espíritu del programa: "Si tu pasión es cantar, esta es tu oportunidad".
"¿Alguna vez soñaste con vivir de tu música? ¡Esta es tu oportunidad! 'Operación Triunfo' llega a Estados Unidos en busca de la próxima gran estrella de la música latina. Si cantar te define, si la música te mueve y te empuja a soñar en grande, tú puedes ser parte de esta experiencia que cambiará tu vida. Buscamos talento real, carisma, pasión y ganas de crecer. No importa tu estilo, tu historia ni de dónde vengas; importa tu voz, tu actitud y tu deseo de triunfar", expone el formulario del casting.
El buen momento de 'OT'
El nuevo salto a Estados Unidos se ha anunciado semanas después del cierre de 'OT 2025', que revalidó el impacto de la franquicia en Prime Video tras sus diferentes etapas en La 1 y Telecinco. Según los datos aportados por Tinet Rubira, esta edición, que coronó a Cristina Lora como campeona, duplicó el consumo digital en redes con respecto a su predecesora, 'OT 2023', aunque todavía está por ver si el destino del programa sigue ligado a Amazon.