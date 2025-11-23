Ricky Merino alerta en 'OT 2025' del desprecio de parte de la industria hacia la marca 'Operación Triunfo'

Por Julia Almazán Romero |

La visita de Ricky Merino a la Academia de 'OT 2025' dejó un testimonios completamente sin filtros ni miedo a las consecuencias. El extriunfito, que ya conoce bien los mecanismos de la industria musical, habló con total naturalidad sobre una presión que, según él, muchos artistas viven al salir del concurso, relacionada con el intento de desvincularles de la marca 'Operación Triunfo' una vez firman con agencias y equipos de representación.

"Me ha gustado mucho lo que has dicho de cuando firmas con un manager y ese equipo piensa que la mejor idea es desvincularte de 'Operación Triunfo", comentaba Noemí Galera, subrayando las palabras de Merino, ante lo que el cantante añadía "ocurre, tú lo sabes". "Sigue ocurriendo. 'No te conviene volver'", ironizaba la directora de la Academia, confirmando que no es algo del pasado. "Incluso tengo compañeros que me han dicho que pueden llegar a decirte 'no te hagas tantas fotos con tus compañeros, porque es demasiado 'marca OT''", desveló Merino, para sorpresa de los chicos y de la propia Galera.

Los concursante de 'OT 2025' escuchan la charla e Ricky Merino

"¿Qué 'marca OT'? ¿De dónde venís?", cuestionó la directora. Por su parte, el extriunfito remarcó el valor emocional de la comunidad formada dentro del talent: "Sois amigos, familia, hermanos. Esta experiencia no sé que tiene, pero esa unión que se crea no se rompe. Hay algo que os hace estar unidos para siempre. Yo lo veo con los de 'OT 1', han pasado muchos años y siguen muy unidos". El artista pidió a los actuales alumnos que no cedieran ante esas presiones: "No lo hagáis. He tenido la suerte de que la gente a la que le dijeron eso, no lo hicieron. Porque al fin y al cabo, os tenéis a vosotros".

Claudia Arenas y Olivia Bay durante la charla de Ricky Merino en 'OT 2025'

Un rechazo que no nace ahora

Además, Merino desveló un episodio personal que añadió otra capa al debate, al desvelar que "mi gran problema es que me cuesta mucho que los editores de las plataformas digitales me pongan en las playlists". El artista explicó que el origen era que, dado que "hay gente de la antigua escuela, que viene del 2001 y 2002, que ve la tele y ve esto como 'estos son menos artistas'. Pero,". Según relató Merino, esa etiqueta le ha cerrado puertas: "Si solo me dedicara a la música, no podría financiármela.".

Las palabras de Ricky Merino no surgen de la nada, dado el rechazo histórico hacia 'OT' por parte de la industria musical tradicional ya desde sus inicios: en 2002, más de un centenar de artistas, entre ellos Joaquín Sabina, Enrique Bunbury, Christina Rosenvinge, Miguel Ríos o Loquillo, firmaron el durísimo manifiesto "Otro timo no", promovido por la asociación PEMOC. El texto calificaba 'OT' de "negocio puro y duro" y acusaba al programa de "falsificación del hecho musical", de promover una imagen "irreal" del inicio de una carrera y de "monopolizar" la programación musical de TVE.

Aunque insistían en que no iban contra los alumnos, lamentaban la influencia del formato en el mercado discográfico de la época. Dicho clima de recelo también dejó episodios especialmente tensos, como el comunicado de Manolo García tras la versión de 'Pájaros de barro', donde definió OT como "caspa" y "máquina de hacer churros". Con el paso del tiempo, exalumnos como Amaia Romero han optado por un discurso más integrador, defendiendo que no hay motivo para renegar de la etiqueta "triunfito" si forma parte de su origen artístico.