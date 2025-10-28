Programa relacionado
La llegada de 'Operación Triunfo' a nuestras vidas fue un antes y un después en 2001. El formato producido por Gestmusic, que se estrenó el 22 de octubre de 2001 en La 1, está de celebración por su 24 aniversario y así lo ha recordado Chenoa en la sexta gala de 'OT 2025', ahora en Prime Video.
"Esta semana hemos estado de celebración porque 'Operación Triunfo 1' ha hecho 24 años. ¡Mamma mia!", empezaba la presentadora del talent show musical. "Quería mandar mucho cariño para todos los que nos habéis acompañado en este viaje de tantísimos años", añadía Chenoa.
"Yo estoy superogullosa de haber estado en esa edición, en la primera de todas, y quería mandar un beso fuerte para todos mis compañeros, muy en especial a la familia de Àlex Casademunt. Rosa, Joan y Cris, un beso enorme", dedicaba la presentadora, mostrándose muy emocionada al recordar la pérdida de su compañero en 2021 tras un accidente de tráfico.
Una edición que marcó historia
Rosa López con Manu Tenorio o a David Bustamante con Gisela, entre otros. Sin embargo, la ausencia de Àlex Casademunt es algo que, tal y como nos contó Chenoa en una entrevista, es "algo que le pesa mucho", por lo que no se ve haciendo un nuevo reencuentro.
Aun así, Gestmusic está trabajando en otra manera de hacer un homenaje a este formato por su 25 aniversario. Tal y como avanzamos en exclusiva, la productora está trabajando en el desarrollo de un documental que conmemore el 25º aniversario del programa, aunque lo hará con un enfoque distinto, fijándose en cómo han repercutido los artistas en la industria musical española.