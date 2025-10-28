FormulaTV
Conectar
Última hora Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro

EN 'OT 2025'

Chenoa recuerda a Àlex Casademunt en el 24 aniversario de 'Operación Triunfo'

La presentadora dedicó un momento en la sexta gala de 'OT 2025' para celebrar el aniversario.

Chenoa recuerda a Àlex Casademunt en el 24 aniversario de 'Operación Triunfo'
©Prime Video
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Martes 28 Octubre 2025 14:15 (hace 2 horas)

Programa relacionado

Operación Triunfo

Operación Triunfo

Operación Triunfo

2001 - Act

España

Talent Entretenimiento

6,1

25 críticas

Popularidad: #1 de 1.880

  • 395

  • 8

La llegada de 'Operación Triunfo' a nuestras vidas fue un antes y un después en 2001. El formato producido por Gestmusic, que se estrenó el 22 de octubre de 2001 en La 1, está de celebración por su 24 aniversario y así lo ha recordado Chenoa en la sexta gala de 'OT 2025', ahora en Prime Video.

"Esta semana hemos estado de celebración porque 'Operación Triunfo 1' ha hecho 24 años. ¡Mamma mia!", empezaba la presentadora del talent show musical. "Quería mandar mucho cariño para todos los que nos habéis acompañado en este viaje de tantísimos años", añadía Chenoa.

Àlex Casademunt, en el concierto de &#39;OT. El reencuentro&#39;
Àlex Casademunt, en el concierto de 'OT. El reencuentro'
Vídeos FormulaTV

"Yo estoy superogullosa de haber estado en esa edición, en la primera de todas, y quería mandar un beso fuerte para todos mis compañeros, muy en especial a la familia de Àlex Casademunt. Rosa, Joan y Cris, un beso enorme", dedicaba la presentadora, mostrándose muy emocionada al recordar la pérdida de su compañero en 2021 tras un accidente de tráfico.

Una edición que marcó historia

24 años después del fenómeno que supuso 'Operación Triunfo', y 9 años después de su último reencuentro también en Televisión Española, todavía son muchos los fans de ese primigenio 'OT' que quieren una nueva reunión de los concursantes, uniendo de nuevo a Rosa López con Manu Tenorio o a David Bustamante con Gisela, entre otros. Sin embargo, la ausencia de Àlex Casademunt es algo que, tal y como nos contó Chenoa en una entrevista, es "algo que le pesa mucho", por lo que no se ve haciendo un nuevo reencuentro.

Los 16 integrantes de &#39;Operación Triunfo&#39; cantan &#39;Mi música es tu voz&#39;
Los 16 integrantes de 'Operación Triunfo' cantan 'Mi música es tu voz'

Aun así, Gestmusic está trabajando en otra manera de hacer un homenaje a este formato por su 25 aniversario. Tal y como avanzamos en exclusiva, la productora está trabajando en el desarrollo de un documental que conmemore el 25º aniversario del programa, aunque lo hará con un enfoque distinto, fijándose en cómo han repercutido los artistas en la industria musical española.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas