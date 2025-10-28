Por Sandra Alcaide Barrón |

La llegada de 'Operación Triunfo' a nuestras vidas fue un antes y un después en 2001. El formato producido por Gestmusic, que se estrenó el 22 de octubre de 2001 en La 1, está de celebración por su 24 aniversario y así lo ha recordado Chenoa en la sexta gala de 'OT 2025', ahora en Prime Video.

"Esta semana hemos estado de celebración porque 'Operación Triunfo 1' ha hecho 24 años. ¡Mamma mia!", empezaba la presentadora del talent show musical. "Quería mandar mucho cariño para todos los que nos habéis acompañado en este viaje de tantísimos años", añadía Chenoa.

Àlex Casademunt, en el concierto de 'OT. El reencuentro'

"Yo estoy superogullosa de haber estado en esa edición, en la primera de todas, y quería mandar un beso fuerte para todos mis compañeros, muy en especial a la familia de Àlex Casademunt. Rosa, Joan y Cris, un beso enorme", dedicaba la presentadora, mostrándose muy emocionada al recordar la pérdida de su compañero en 2021 tras un accidente de tráfico.

Una edición que marcó historia

Los 16 integrantes de 'Operación Triunfo' cantan 'Mi música es tu voz'

24 años después del fenómeno que supuso 'Operación Triunfo', y 9 años después de su último reencuentro también en Televisión Española.

Aun así, Gestmusic está trabajando en otra manera de hacer un homenaje a este formato por su 25 aniversario. Tal y como avanzamos en exclusiva, la productora está trabajando en el desarrollo de un documental que conmemore el 25º aniversario del programa, aunque lo hará con un enfoque distinto, fijándose en cómo han repercutido los artistas en la industria musical española.