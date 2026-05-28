La final de 'Mask Singer' sube a un 15,8% y supera a 'La isla de las tentaciones'

Por Redacción |

Noche de miércoles marcada por la gran final de 'Mask Singer: adivina quién canta', que consigue despedirse mejorando notablemente sus resultados. El formato de Antena 3 sube 1,7 puntos respecto a la semana pasada y roza el 16% de cuota de pantalla, aunque vuelve a quedarse por debajo del millón de espectadores con 937.000 seguidores. La segunda posición vuelve a ser para 'La isla de las tentaciones', que mantiene sus buenos registros en Telecinco con un 12,7% de share y 785.000 espectadores.

Por detrás se sitúa el regreso de 'Se nos ha ido de las manos' con Carles Tamayo, que cambia el jueves por el miércoles en La 1. El espacio anota un 8,8% de cuota de pantalla y pierde cuatro décimas respecto a su anterior emisión del pasado 30 de abril, cuando alcanzó un 9,2%.

La cuarta plaza es para 'La noche de Aimar', que registra un 4,8% y cede tres décimas en una semana. Por debajo queda '100% únicos' en Cuatro, que no consigue aprovechar el buen arrastre de 'Horizonte' y baja hasta un 3,9% de share, medio punto menos que hace siete días. Por su parte, 'El juicio' de José Luis Sastre en La 2 firma un discreto 2,4%, aunque mejora ligeramente los datos de la semana pasada.

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a liderar cómodamente con un 12,7% de cuota y cerca de 1,5 millones de espectadores. Sin embargo, la gran sorpresa de la franja la protagoniza 'Horizonte', que tras varios días acercándose consigue finalmente superar a 'La revuelta'.

El programa de Iker Jiménez alcanza un 10,1% de share frente al 9,3% del espacio de David Broncano, que pierde así la segunda posición del access. Por detrás quedan 'First Dates', que anota un 7,6% en Telecinco, y el empate entre 'El intermedio' y 'Cifras y letras', ambos con un 6,3% de cuota de pantalla.

Carles Tamayo en 'Se nos ha ido de las manos'

Prime time

La 1

La revuelta Candela Peña-Manuel Carrasco 1.089.000 9,3% Se nos ha ido de las manos El activo eres tú 678.000 8,8%

La 2

Trivial Pursuit507.000 4,9% Cifras y letras750.000 6,3% El juicio ¿España es un país racista? 255.000 2,4%

Antena 3

El hormiguero Melody 1.495.000 12,7% Mask Singer: adivina quién canta937.000 15,8%

Cuatro

First Dates414.000 4,0% Horizonte1.192.000 10,1% 100% Únicos308.000 3,9%

Telecinco

First Dates900.000 7,6% La isla de las tentaciones785.000 12,7%

laSexta

La Sexta Clave443.000 4,6% El intermedio748.000 6,3% La noche de Aimar Ana Belén-Juan y Medio 373.000 4,8%

Lola Lolita en "Detrás de la máscara" de 'Mask Singer'

Late night

Buenos datos para 'Se nos ha ido de las manos' en el late night de La 1

'Mask Singer: detrás de la máscara' desataca con un 11,9% de share (+0,4)

Pobres datos para el late night de Cuatro con '100% Únicos' (-1,8)

La 1

Se nos ha ido de las manos Se nos ha ido la luz 258.000 6,1% Se nos ha ido de las manos Un activo seguro 155.000 7,0%

La 2

Documentos TV La ciencia de la esperanza 82.000 1,4% El cerebro de Caín38.000 1,2% Conciertos Radio 3 Parquesvr 12.000 0,7%

Antena 3

Mask Singer: detrás de la máscara239.000 11,9%

Cuatro

100% Únicos77.000 2,1% En el punto de mira Gurús de la alimentación 42.000 2,4%

Telecinco

Gran Madrid Show102.000 5,5%

laSexta

La noche de Aimar Jesús Vázquez-Manuel Carrasco 75.000 2,4% La casa del juego de Pokerstars10.000 0,6%

Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano'

Sobremesa y tarde

Desplome generalizado de la tarde de La 1 con 'Directo al grano' cayendo 1,1 puntos en una semana

'El tiempo justo' sube en Telecinco y se distancia de 'Todo es mentira' en Cuatro

'Sueños de libertad' mejora un punto en una semana en la sobremesa de Antena 3

La 1

Directo al grano722.000 8,9% Valle Salvaje691.000 9,8% La promesa801.000 11,9% Malas lenguas706.000 9,9% Aquí la Tierra968.000 11,8%

La 2

Saber y ganar666.000 7,5% Grandes documentales302.000 3,8% Los recién llegados de la naturaleza Río, la cría de nutria gigante 319.000 3,9% Escapadas por los pelos en la naturaleza268.000 3,6% Malas lenguas481.000 7,0% Sukha166.000 2,3% Trivial Pursuit214.000 2,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.254.000 14,7% Y ahora Sonsoles664.000 9,4% Pasapalabra1.472.000 18,3%

Cuatro

Todo es mentira637.000 8,0% Lo sabe, no lo sabe438.000 6,5%

Telecinco

El tiempo justo725.000 9,2% El diario de Jorge673.000 9,9% ¡Allá tú!798.000 10,2%

laSexta

Zapeando495.000 5,9% Más vale tarde408.000 5,9%

Mañana

'El programa de Ana Rosa' en Telecinco aumenta más de dos puntos en una semana (+2,1)

'Espejo público' cae 1,4 puntos respecto al pasado miércoles en Antena 3

'Al rojo vivo' mejora un punto en siete días en laSexta

La 1

La hora de La 1333.000 17,2% Mañaneros 360482.000 15,4% Comparecencia presidente del gobierno Pedro Sánchez 401.000 15,8% Mañaneros 360937.000 11,6%

La 2

Arqueomania Homo hispanicus I 16.000 1,6% Flash moda9.000 0,6% Maravillas inmortales de la tierra El Gran Cañón 30.000 1,7% Página2 Eduardo Mendoza 21.000 1,1% Aquí hay trabajo15.000 0,7% La aventura del saber32.000 1,4% Zoom tendencias18.000 0,8% Las recetas de Julie: los agricultores de hoy País de Caux 18.000 0,7% El western de La 2 Dos cruces en Danger Pass 77.000 2,3% El cazador +1000119.000 1,9% El cazador247.000 2,8%

Antena 3

Espejo público298.000 11,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Costilla de ternera guisada 758.000 15,4% La ruleta de la suerte1.558.000 21,2%

Cuatro

Love Shopping TV10.000 1,0% ¡Toma salami! Cámaras ocultas 27.000 2,1% Alerta Cobra El nuevo 28.000 1,6% Alerta Cobra Totalmente indoloro 33.000 1,7% Alerta Cobra Enemigo interior 46.000 2,1% En boca de todos317.000 10,1%

Telecinco

La mirada crítica177.000 10,0% El programa de AR334.000 14,6% Vamos a ver388.000 11,3% El precio justo Cesta de la compra 596.000 8,7%

laSexta

Aruser@s el humorning166.000 11,5% Aruser@s251.000 11,7% Al rojo vivo310.000 8,3%

Informativos

La sobremesa del miércoles consolida el dominio de Antena 3, aunque con un desgaste notable respecto a hace siete días: 'Antena 3 noticias 1' cede 1,6 puntos y se queda en el 23,4%, su peor registro semanal en este tramo. En el lado contrario, 'Telediario 1' es la gran remontada del día: sube 1,4 puntos hasta el 14,0% y se acerca más que la semana pasada al líder. 'laSexta noticias 14h' también mejora, con +1,2 puntos hasta el 8,6%, mientras 'Informativos Telecinco 15:00' retrocede ligeramente hasta el 9,5% frente al 10,2% de hace siete días.

En la noche, el movimiento más llamativo es la caída de 'Telediario 2', que pierde 2,4 puntos respecto al miércoles anterior y se desploma hasta el 10,9% desde el 13,3% que marcó hace una semana. 'Antena 3 noticias 2' se mantiene prácticamente plana (18,1% frente al 18,2%), lo que le basta para seguir liderando la franja con comodidad. 'laSexta noticias 20h' es la que más mejora en términos relativos, sumando +0,8 puntos hasta el 7,1%, mientras 'Informativos Telecinco 21:00' baja siete décimas hasta el 7,9%.

La 1

Informativo territorial 1808.000 12,7% Telediario 11.287.000 14,0% Informativo territorial 21.079.000 12,1% Telediario 21.092.000 10,9%

Antena 3

Noticias de la mañana237.000 13,6% Antena 3 noticias 12.143.000 23,4% Antena 3 noticias 21.829.000 18,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1637.000 8,9% El desmarque Cuatro 1412.000 4,6% Noticias Cuatro 2465.000 6,1%

Telecinco

El matinal96.000 8,1% Informativos Telecinco 15:00873.000 9,5% Informativos Telecinco 21:00786.000 7,9%

laSexta

laSexta noticias 14h708.000 8,6% laSexta noticias: Jugones527.000 5,7% laSexta noticias 20h544.000 7,1%

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