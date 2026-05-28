La final de 'Mask Singer' sube a un 15,8% y supera a 'La isla de las tentaciones'

Audiencias Miércoles 27 de Mayo de 2026
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Noche de miércoles marcada por la gran final de 'Mask Singer: adivina quién canta', que consigue despedirse mejorando notablemente sus resultados. El formato de Antena 3 sube 1,7 puntos respecto a la semana pasada y roza el 16% de cuota de pantalla, aunque vuelve a quedarse por debajo del millón de espectadores con 937.000 seguidores. La segunda posición vuelve a ser para 'La isla de las tentaciones', que mantiene sus buenos registros en Telecinco con un 12,7% de share y 785.000 espectadores.
Por detrás se sitúa el regreso de 'Se nos ha ido de las manos' con Carles Tamayo, que cambia el jueves por el miércoles en La 1. El espacio anota un 8,8% de cuota de pantalla y pierde cuatro décimas respecto a su anterior emisión del pasado 30 de abril, cuando alcanzó un 9,2%.
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La cuarta plaza es para 'La noche de Aimar', que registra un 4,8% y cede tres décimas en una semana. Por debajo queda '100% únicos' en Cuatro, que no consigue aprovechar el buen arrastre de 'Horizonte' y baja hasta un 3,9% de share, medio punto menos que hace siete días. Por su parte, 'El juicio' de José Luis Sastre en La 2 firma un discreto 2,4%, aunque mejora ligeramente los datos de la semana pasada.
En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a liderar cómodamente con un 12,7% de cuota y cerca de 1,5 millones de espectadores. Sin embargo, la gran sorpresa de la franja la protagoniza 'Horizonte', que tras varios días acercándose consigue finalmente superar a 'La revuelta'.
El programa de Iker Jiménez alcanza un 10,1% de share frente al 9,3% del espacio de David Broncano, que pierde así la segunda posición del access. Por detrás quedan 'First Dates', que anota un 7,6% en Telecinco, y el empate entre 'El intermedio' y 'Cifras y letras', ambos con un 6,3% de cuota de pantalla.
Prime time
La revuelta 1.089.000 9,3%
Se nos ha ido de las manos 678.000 8,8%
Trivial Pursuit507.000 4,9%
Cifras y letras750.000 6,3%
El juicio 255.000 2,4%
El hormiguero 1.495.000 12,7%
Mask Singer: adivina quién canta937.000 15,8%
First Dates414.000 4,0%
Horizonte1.192.000 10,1%
100% Únicos308.000 3,9%
First Dates900.000 7,6%
La isla de las tentaciones785.000 12,7%
La Sexta Clave443.000 4,6%
El intermedio748.000 6,3%
La noche de Aimar 373.000 4,8%
Late night
- Buenos datos para 'Se nos ha ido de las manos' en el late night de La 1
- 'Mask Singer: detrás de la máscara' desataca con un 11,9% de share (+0,4)
- Pobres datos para el late night de Cuatro con '100% Únicos' (-1,8)
Se nos ha ido de las manos 258.000 6,1%
Se nos ha ido de las manos 155.000 7,0%
Documentos TV 82.000 1,4%
El cerebro de Caín38.000 1,2%
Conciertos Radio 3 12.000 0,7%
Mask Singer: detrás de la máscara239.000 11,9%
100% Únicos77.000 2,1%
En el punto de mira 42.000 2,4%
Gran Madrid Show102.000 5,5%
La noche de Aimar 75.000 2,4%
La casa del juego de Pokerstars10.000 0,6%
Sobremesa y tarde
- Desplome generalizado de la tarde de La 1 con 'Directo al grano' cayendo 1,1 puntos en una semana
- 'El tiempo justo' sube en Telecinco y se distancia de 'Todo es mentira' en Cuatro
- 'Sueños de libertad' mejora un punto en una semana en la sobremesa de Antena 3
Directo al grano722.000 8,9%
Valle Salvaje691.000 9,8%
La promesa801.000 11,9%
Malas lenguas706.000 9,9%
Aquí la Tierra968.000 11,8%
Saber y ganar666.000 7,5%
Grandes documentales302.000 3,8%
Los recién llegados de la naturaleza 319.000 3,9%
Escapadas por los pelos en la naturaleza268.000 3,6%
Malas lenguas481.000 7,0%
Sukha166.000 2,3%
Trivial Pursuit214.000 2,6%
Sueños de libertad1.254.000 14,7%
Y ahora Sonsoles664.000 9,4%
Pasapalabra1.472.000 18,3%
Todo es mentira637.000 8,0%
Lo sabe, no lo sabe438.000 6,5%
El tiempo justo725.000 9,2%
El diario de Jorge673.000 9,9%
¡Allá tú!798.000 10,2%
Zapeando495.000 5,9%
Más vale tarde408.000 5,9%
Mañana
- 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco aumenta más de dos puntos en una semana (+2,1)
- 'Espejo público' cae 1,4 puntos respecto al pasado miércoles en Antena 3
- 'Al rojo vivo' mejora un punto en siete días en laSexta
La hora de La 1333.000 17,2%
Mañaneros 360482.000 15,4%
Comparecencia presidente del gobierno 401.000 15,8%
Mañaneros 360937.000 11,6%
Arqueomania 16.000 1,6%
Flash moda9.000 0,6%
Maravillas inmortales de la tierra 30.000 1,7%
Página2 21.000 1,1%
Aquí hay trabajo15.000 0,7%
La aventura del saber32.000 1,4%
Zoom tendencias18.000 0,8%
Las recetas de Julie: los agricultores de hoy 18.000 0,7%
El western de La 2 77.000 2,3%
El cazador +1000119.000 1,9%
El cazador247.000 2,8%
Espejo público298.000 11,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 758.000 15,4%
La ruleta de la suerte1.558.000 21,2%
Love Shopping TV10.000 1,0%
¡Toma salami! 27.000 2,1%
Alerta Cobra 28.000 1,6%
Alerta Cobra 33.000 1,7%
Alerta Cobra 46.000 2,1%
En boca de todos317.000 10,1%
La mirada crítica177.000 10,0%
El programa de AR334.000 14,6%
Vamos a ver388.000 11,3%
El precio justo 596.000 8,7%
Aruser@s el humorning166.000 11,5%
Aruser@s251.000 11,7%
Al rojo vivo310.000 8,3%
Informativos
La sobremesa del miércoles consolida el dominio de Antena 3, aunque con un desgaste notable respecto a hace siete días: 'Antena 3 noticias 1' cede 1,6 puntos y se queda en el 23,4%, su peor registro semanal en este tramo. En el lado contrario, 'Telediario 1' es la gran remontada del día: sube 1,4 puntos hasta el 14,0% y se acerca más que la semana pasada al líder. 'laSexta noticias 14h' también mejora, con +1,2 puntos hasta el 8,6%, mientras 'Informativos Telecinco 15:00' retrocede ligeramente hasta el 9,5% frente al 10,2% de hace siete días.
En la noche, el movimiento más llamativo es la caída de 'Telediario 2', que pierde 2,4 puntos respecto al miércoles anterior y se desploma hasta el 10,9% desde el 13,3% que marcó hace una semana. 'Antena 3 noticias 2' se mantiene prácticamente plana (18,1% frente al 18,2%), lo que le basta para seguir liderando la franja con comodidad. 'laSexta noticias 20h' es la que más mejora en términos relativos, sumando +0,8 puntos hasta el 7,1%, mientras 'Informativos Telecinco 21:00' baja siete décimas hasta el 7,9%.
Informativo territorial 1808.000 12,7%
Telediario 11.287.000 14,0%
Informativo territorial 21.079.000 12,1%
Telediario 21.092.000 10,9%
Noticias de la mañana237.000 13,6%
Antena 3 noticias 12.143.000 23,4%
Antena 3 noticias 21.829.000 18,1%
Noticias Cuatro 1637.000 8,9%
El desmarque Cuatro 1412.000 4,6%
Noticias Cuatro 2465.000 6,1%
El matinal96.000 8,1%
Informativos Telecinco 15:00873.000 9,5%
Informativos Telecinco 21:00786.000 7,9%
laSexta noticias 14h708.000 8,6%
laSexta noticias: Jugones527.000 5,7%
laSexta noticias 20h544.000 7,1%