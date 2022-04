Desde que finalizó 'OT 2020', el formato ha estado en el aire. Endemol Gestmusic estaba esperando alguna noticia con la confiando que seguiría adelante, por lo que conservaban los platós. Sin embargo, Televisión Española se estaba haciendo de rogar sin decidirse sobre el futuro del programa, hasta que este pasado mes de marzo se confirmó que el ente público rechazaba continuar ligado a esta marca: 'Operación Triunfo' no volverá a La 1.

Al ser un formato tan mítico y tan querido por la audiencia, que TVE se desligue de 'OT' no quiere decir que este vaya a ser el final del programa, pues desde la productora siempre han mantenido que hay otras posibilidades para continuar con una nueva edición. Para hablar de ello, Tinet Rubira ha acudido como invitado a 'El Circ', de 8tv, donde ha sido entrevistado por Frank Blanco.

Tinet Rubira

"¿'Operación Triunfo', que a día de hoy no tiene firmado nada, tiene alguna novia o algún novio?", le preguntaba directamente al presentador, algo a lo que el productor no dudó en dar respuesta: "Hay gente que se lo está pensando". A lo que no quiso responder, esquivando la cuestión, era si se trata de cadenas generalistas.

No hace falta poner un anuncio

Rubira explicaba que "es evidente que cuando un formato como es 'Operación triunfo' está libre no hace falta que pongas un anuncio", por lo que añadía a continuación que "muchos despachos se han preguntado: '¿Nos convendría tenerlo? ¿No nos convendría? ¿Qué pros y contras habría?'. Que se ha hablado somos conscientes, me ha llegado".

Eso sí, no hay ninguna propuesta firme sobre la mesa ni nada que va a a ser inmediato, pues el productor confirmaba que nadie le ha llamado directamente para decir que quiere el formato. "Ya nada se vende solo. Hay que poner de su parte y hay que vender el artículo. Las cosas ya no son como antes de 'Me lo quitan de las manos'", contaba, mostrándose abierto a negociar con cadenas y productoras que estén interesados en ver cómo nuevos artistas cruzan la pasarela.