Desde que se hiciese pública su relación con Antonio David Flores, la reportera Marta Riesco ha acaparado cientos de titulares en los medios y se ha convertido en la protagonista indiscutible de las tertulias televisivas de los espacios de Mediaset España. Pero no solo por su actual relación sentimental. Sus primeros pasos en la pequeña pantalla, años antes de incorporarse a 'El programa de Ana Rosa', han visto la luz.

Marta Riesco en el casting de 'OT 4'

Tras hacerse pública su participación en programas como '¡Allá tú!', 'Estoy por ti', el certamen Miss España y la preselección de Eurovisión 2010, ahora descubrimos que estuvo a punto de ser concursante de 'Operación Triunfo'. La propia periodista ha sido la encargada de desvelarlo en una entrevista concedida a FormulaTV: "Me presenté al casting de 'OT 4' y llegué muy lejos". "Me dedicaron el casting entero porque fui graciosa y dije que mataría por entrar", explica la polifacética colaboradora a este portal.

Evidentemente, el vídeo de su paso por 'OT 2005' no se ha hecho esperar. El equipo de 'Sálvame' ha tirado del archivo de Mediaset para localizar el casting de la aspirante a cantante con el equipo de Gestmusic. "Quiero ser cantante, nací con un micrófono y no pienso en otra cosa", explicaba ante las cámaras la responsable de "No tengas miedo". Riesco lograba pasar la primera fase del casting y recibía la esperada pegatina. Sin embargo, en la segunda fase no tenía tanta suerte.

Aunque en un principio la colaboradora se mostraba muy positiva si no llegaba lejos, asegurando que "si no pasamos, nos llevamos el recuerdo de que nos lo hemos pasado muy bien", su percepción cambiaba cuando era rechazada. "No es justo que tres personas decidan tu sueño, que lleguen aquí tres personas superbordes para coger y hacer lo que les dé la gana y que te digan que no vales. ¿Por qué? ¿Por qué no vales?", se quejaba con enfado.

Es maravilloso cómo explica @german_online el breve paso de Marta Riesco por OT. Ella dice que le dedicaron el casting completo, well... #yoveosalvame pic.twitter.com/z68ZHSeLP2 — Señor del antifaz?????????????? (@MenervaPiquero) April 1, 2022

Su experiencia en 'OT 4'

Marta Riesco fue una de las 21.135 personas que se presentaron al casting de 'Operación Triunfo', la primera edición del formato en Telecinco. El 17 de mayo de 2005, la reportera se desplazó hasta el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla para presentarse a la primera fase del casting, que contó con 3.500 asistentes. Según narra en la entrevista, estuvo realizando pruebas durante "tres o cuatro días", pero finalmente no llegó a cruzar la pasarela para ser una triunfita.