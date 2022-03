Que 'Operación Triunfo 1' fue un auténtico fenómeno social y televisivo es algo que toda la población de nuestro país tiene claro. De aquel grupo de jóvenes aspirantes, hubo una granadina que consiguió robarnos a todos el corazón, incluso llevándose el título de Rosa de España. Veintiún años después de su entrada en la Academia, la cantante ha descubierto alguna que otra mentira piadosa que no dudó en contar para cruzar las puertas del talent show.

Rosa López, en 'Lo de Évole'

Rosa López tomó asiento en 'Lo de Évole' para hacer balance de su historia personal y profesional, cuando sorprendió tanto al presentador como a la audiencia: "Lo primero que me dijo mi madre era: 'Decid que vivimos en Armilla'", comunicó. Como era de esperar, Jordi Évole se mostró ojiplático ante esa revelación del todo inesperada: "Que no soy de pueblo, que soy de una barriada de Granada. [...] Toda la vida, todo en el polígino de Almanjáyar. ¡Soy poligonera!", prosiguió.

A lo largo de la conversación, la intérprete de "Europe's Living a Celebration" narró las dificultades del lugar donde vivió, mencionando los "jardines preciosos" que rodeaban la zona, pero también las muertes o el consumo de droga que presenciaba en ciertas ocasiones. A continuación, Jordi se preguntaba si ese cambio de casa tenía que ver con "no dar una imagen demasiado mala del polígono": "En parte, fue un poco así. [...] Es sufrimiento de unos padres para que no sufran sus hijos, para que no les traten mal", respondió Rosa.

La bondad de Rosa podía sentirse al otro lado de la pequeña pantalla, al tiempo que narraba aquellos difíciles momentos, confirmando que la mudanza se produjo "en los castings". A partir de esa conversación, el formato de Producciones del Barrio vio conveniente recordar la gran movilización de la población armillera para apoyar a Rosa, incluso con el Ayuntamiento facilitando teléfonos para votarla.

Faltó a la verdad por una buena causa

Asimismo, la cantante quiso recordar una curiosa anécdota: "Hay un momento de una revista donde sale mi cuarto, que no era mi cuarto. Mi cuarto era el del polígono, yo me quería morir", aseveró, esbozando una inocente sonrisa. Volviendo al asunto de su nacimiento, Rosa quiso confesar otra de sus vivencias: "De hecho, hay gente que me dice: 'Yo me acuerdo de cuando eras pequeña'", prosiguió.

A lo largo de la entrevista, Rosa López contó otros aspectos que contó al equipo del talent para poder format parte de esa experiencia: "Mentí un poco para entrar en 'Operación Triunfo'. Dije que tocaba el piano, que vivía en Armilla, que sabía un idioma aparte del español: inglés...", sentenció. Sea como fuere, la andaluza se ganó a un país entero, consiguiendo además un billete para representar a España en el Festival de Eurovisión.