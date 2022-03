TVE no renueva 'Operación Triunfo', que queda libre para saltar a otra cadena o plataforma

La Academia de 'Operación Triunfo' cierra sus puertas en Televisión Española. Después de meses de espera, el ente público ha tomado la decisión de no renovar el icónico formato de Gestmusic, tal y como ha podido saber en exclusiva FormulaTV. Desde el desenlace de 'OT 2020', la productora de Banijay Iberia seguía manteniendo alquiladas las instalaciones del Parc Audiovisual de Catalunya, esperando a la decisión definitiva de RTVE que debía comunicar antes de abril. Finalmente, 'OT' no volverá a La 1.

Con este movimiento, RTVE deja escapar unos de los formatos más revolucionarios y exitosos de la pequeña pantalla. Un talent show que traspasó la pantalla para convertirse en un fenómeno musical y mediático en 2001, creando auténticas estrellas como Rosa López, David Bisbal o David Bustamante. A pesar del bache de 'OT 2011', el programa supo renovarse edición a edición, resurgiendo en la era de las redes sociales y el streaming con 'OT 2017' y el triunfo de Amaia Romero y Aitana Ocaña, entre otros.

Los finalistas de 'OT 2017'

Tras este divorcio entre cadena y productora, Gestmusic tiene su carta de libertad para relanzar 'Operación Triunfo' en otro canal o plataforma de streaming. De hecho, Tinet Rubira lo tiene muy claro desde hace varios meses: "Si 'OT 2022' no es en TVE, lo veremos en otro sitio. No vamos a dar el formato por muerto". El director de la compañía catalana ha confirmado en varias entrevistas concedidas a este portal que el programa regresará este año, aunque todavía no sepamos dónde podremos verlo.

Un formato de éxito

Sin duda, 'Operación Triunfo' es un formato realmente atractivo, ya que permite acercar a la audiencia más difícil al televisor. "Cuando hay 'OT', un perfil de público joven, que normalmente no está en el prime time de La 1 ni de ninguna otra cadena, se acerca a la televisión", aseguraba Rubira a FormulaTV. Además, el talent show ha demostrado su enorme acogida en redes sociales y YouTube, con "una fórmula de éxito en la distribución digital del contenido que se está estudiando en escuelas de negocio y comunicación". Si las predicciones del directivo se cumplen, el mercado digital podría estar pronto preparado para embarcarse en "una edición de 'OT' sin necesidad de tener televisión lineal". No hay duda, en algún momento, su música volverá a ser nuestra voz.