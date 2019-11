Ortega Smith (VOX) amenaza a Aitor Esteban (PNV): "Preocúpese porque, si podemos, les ilegalizaremos"

El 'Debate a siete' emitido en RTVE el pasado 1 de noviembre dejó varios momentos de tensión muy comentados en redes sociales. Pero, sin duda, el que más llamó la atención sucedió al final del mismo, cuando el portavoz del PNV, Aitor Esteban, rechazó estrechar la mano del portavoz de VOX, Iván Espinosa de los Monteros. En su cuenta de Twitter, el PNV explicó que no se trataba de "una cuestión de educación, sino de principios y dignidad", pues "las vascas y los vascos no damos la mano a franquistas".

Tenso cara a cara entre Ortega Smith y Esteban en 'laSexta Noche'

Con motivo del debate a ocho de 'laSexta noche', Iñaki López ha querido escuchar las explicaciones del protagonista del desencuentro, Aitor Esteban, que no entiende "la hipocresía" de Espinosa de los Monteros y del partido de extrema derecha: "Me llama racista, no solo a mí, sino a toda la gente de mi partido y está abogando por la ilegalización de mi partido, por suprimir la instituciones y la autonomía vasca". Además, se mostró de acuerdo con el mensaje difundido por su partido de rechazo a todo lo relacionado con VOX: "No estoy dispuesto a hacer eso porque son lo que son, puro franquismo".

Esteban ha continuado argumentado que su partido "siempre ha estado en el lado de la democracia y de la libertad, en el lado correcto" y ha señalado que el representante de VOX en plató no podía presumir de ese rechazo a la dictadura: "El propio Ortega Smith ha escrito en revistas de la Falange, la Fundación Franco es muy próxima... Su referente es Franco y el franquismo".

El secretario general de VOX no ha dejado pasar la oportunidad de replicar a Esteban y se ha referido a él como "el representante del partido de Sabino Arana, el mayor racista, xenófobo y esquizofrénico que ha tenido la política". Tras esta afirmación, Javier Ortega Smith ha elevado el tono y ha asegurado que "el PNV estuvo pactando con Adolf Hitler, a ver si les ayudaban después de la Guerra Civil", y ha destacado que "todo el mundo sabe lo que es el PNV, el que recogía las nueces de los palos que agitaba la ETA y haremos todo lo posible para ilegalizarlo".

La tensión va en aumento

Esteban ha censurado esas palabras y ha recordado a Ortega Smith que "quien se reunió en Hendaya con Hitler fue Franco, su héroe". El portavoz del PNV no ha pedido la ilegalización de VOX, pero sí ha afirmado que en Europa no se actuaría con la ultraderecha como se le trata en España: "A este tipo de partidos se les hace un cordón sanitario, y aquí se les intenta blanquear y justificar", ha lamentado el nacionalista vasco.