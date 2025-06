Por Almudena M. Lizana | |

Dos semanas después de la marcha de Marta Flich de 'Todo es mentira', Mediaset España ha anunciado quién va a ser la persona encargada de sustituir a la presentadora en el espacio de Cuatro. La profesional que ocupará la silla de la también cómica es Laila Jiménez, periodista y presentadora de 'Informativos Telecinco Matinal' desde hace más de cinco años.

El viernes 13 de junio de 2025, Flich se despedía de la audiencia de 'Todo es mentira' sin un nuevo proyecto a la vista. "No os puedo decir que me voy a tal o a cual sitio. Cuando sepa dónde voy a trabajar, os lo diré. De momento, me voy a mi casa", decía entonces la presentadora. A partir de ahí arrancaba la edición estival de 'Todo es mentira' llamada 'SummerTEM' con Risto Mejide y Pablo González Batista al frente.

A este dúo de presentadores se suma a partir del lunes 7 de julio Laila Jiménez, tomando así el testigo de Marta Flich y encarándose a un nuevo desafío en su carrera profesional, que lleva ligada a 'Informativos Telecinco' desde 2006, año en el que entró en la redacción del noticiero de Mediaset España por primera vez.

Laila Jiménez celebró el 16 de junio de 2025 su lustro como presentadora de 'Informativos Telecinco' con un texto lleno de agradecimiento, tanto para la cadena como para la audiencia del informativo matinal. "Este mes de junio cumplo 5 años tomando el café y desayunando con vosotros. Hace ya un lustro cogí un ave y un permiso especial de movilidad, porque aún estábamos en restricciones pandémicas, probé suerte y me puse a prueba a mí misma", empezaba Jiménez Moreno en su perfil de Instagram.

Adiós a los madrugones

"No han faltado cientos de primeras veces. ¡Gracias a todos por vuestra confianza, vuestro cariño y vuestros 'salones madrugadores'. Y a todos los equipos que aguantáis o habéis aguantado mi necesidad de cafeína, mi despeluche y mis legañas", escribía la periodista catalana reconocida con una Antena de Plata en 2010, dando entonces una posible pista de su salto a las tardes de Cuatro al indicar que se iba a la cama, añadiendo un emoticono de un guiño.