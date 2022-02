Disney+ celebrará cada semana del mes de los Oscar con lanzamientos muy potentes, tanto actuales como clásicos. Si en febrero han debutado títulos con "La crónica francesa" o "The King's Man", a lo largo de marzo irán aterrizando cintas nominadas a la gala de la Academia, como la nueva versión de "West Side Story", dirigida por Steven Spielberg; el drama noir "El callejón de las almas perdidas", de Guillermo del Toro; y "Los ojos de Tammy Faye", que tiene como protagonistas a Jessica Chastain y Andrew Garfield.

Oscar Isaac en 'Caballero Luna'

A ellas se irán uniendo otros filmes ya consagrados como "El renacido", "The French Connection" o "M.A.S.H.", así como apuestas familiares originales tan esperadas como "Red", lo nuevo de Pixar, que sigue los pasos de "Soul" y "Luca" y no pasa por las salas de cine; o "Doce en casa", la nueva versión de la mítica comedia protagonizada por Steve Martin, que en esta ocasión tiene al frente de su extenso elenco a Gabrielle Union y Zach Braff.

En el apartado de las series, habrá que esperar al cierre del mes para descubrir 'Caballero Luna', la nueva ficción de Marvel Studios, que introduce a Oscar Isaac a la franquicia. También debutará la sexta entrega de 'This Is Us', que lanzará nuevos episodios cada semana desde el 23 de marzo, y se sumarán al catálogo las nuevas temporadas de 'Bob's Burgers' y 'The Great North'. Por último, cabe destacar que, aunque no podremos acceder a la tercera temporada de 'Atlanta' al mismo tiempo que el público estadounidense, sí podremos ver (por fin) 'Colgados en Filadelfia' al completo.

Estrenos de series

- 'Bob's Burgers' (Temporada 12 - 2/3)

- 'Mrs. America' (Temporada 1 - 2/3)

- 'Outrun by Running Man' (Temporada 1 - 2/3)

- 'Colgados en Filadelfia' (Temporadas 1-15 - 9/3)

- 'Fosse/Verdon' (Temporada 1 - 9/3)

- 'La otra mirada' (Temporadas 1-2 - 9/3)

- 'The Great North' (Temporada 2 - 9/3)

- 'Snowfall' (Temporada 4 - 16/3)

- 'HIT' (Temporada 2 - 16/3)

- 'This Is Us' (Temporadas 1-6 - 23/3)

- 'El incidente' (Temporada 1 - 23/3)

- 'No fue mi culpa' (Temporada 1 - 23/3)

- 'Paralelos desconocidos' (Estreno - 23/3)

- 'Caballero Luna' (Estreno - 30/3)

Estrenos de documentales

- 'Gathering Storm' (Temporada 1 - 2/3)

- 'Africa's Hunters' (Temporadas 2-3 - 9/3)

- 'Creciendo en África' (Temporada 1 - 9/3)

- 'Los más peligrosos de África' (Temporada 4 - 9/3)

- 'Abraza a tu panda interior: Así se hizo Red' (11/3)

- 'Mayday: Catástrofes aéreas' (Temporada 9 - 16/3)

- 'Más que robots' (18/3)

- 'El cambio climático' (18/3)

- 'City of Angels. City of Death' (Estreno - 23/3)

- 'DMC: Más allá de la magia' (Temporada 1 - 23/3)

- 'Atlas de los lugares malditos' (Temporada 1 - 23/3)

- 'Surviving the Mount St. Helens Disaster' (25/3)

- 'Challenger: grabaciones de la tragedia' (25/3)

'Red'

Estrenos de películas

- "West Side Story" (2/3)

- "La gran apuesta" (4/3)

- "Dos hombres y un destino" (4/3)

- "Full Monty" (4/3)

- "Spin" (4/3)

- "Red" (11/3)

- "Cleopatra" (11/3)

- "Hello Dolly" (11/3)

- "El club de la buena estrella" (11/3)

- "El callejón de las almas perdidas" (16/3)

- "Doce en casa" (18/3)

- "The French Connection: Contra el imperio de la droga" (18/3)

- "French Connection II" (18/3)

- "La aventura de Poseidón" (18/3)

- "El renacido" (18/3)

- "Una pareja de tres" (18/3)

- "Los ojos de Tammy Faye" (23/3)

- "Ice Age: Las aventuras de Buck Wild" (25/3)

- "Olivia Rodrigo: Driving home 2 u" (25/3)

- "Carros de fuego" (25/3)

- "M.A.S.H." (25/3)

- "Perdida" (25/3)