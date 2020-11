Todos los estrenos de Netflix en diciembre de 2020

La masiva inversión de Netflix en contenido original dará una abundante cantidad de frutos en diciembre. Entre películas y series, tanto de ficción como documentales, la plataforma estadounidense ofrecerá docenas de propuestas propias que regresarán o se mostrarán por primera vez, y alguna que otra que se despedirá tras acompañarnos durante los últimos años.

Gary Oldman en 'Mank'

El mes arrancará cargado de hormonas con el lanzamiento de la cuarta temporada de la aclamada comedia animada 'Big Mouth' y terminará con el desenlace de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'. Entre medias de esos polos adolescentes, también veremos 'El desorden que dejas', el nuevo thriller del creador de 'Élite' para Netflix, o 'Los Bridgerton', una suerte de 'Gossip Girl' de época que supone la primera colaboración de Shonda Rhimes con el servicio.

En lo respectivo al apartado cinematográfico, el catálogo también crecerá ostensiblemente, y no con títulos insignificantes. Tras su paso por las salas de cine, podremos acceder a 'Mank', la película de David Fincher que rinde homenaje al Hollywood clásico; 'Ciielo de medianoche', el nuevo trabajo de George Clooney delante y detrás de las cámaras; o 'The Prom', la cinta musical de Ryan Murphy protagonizada por Nicole Kidman y Meryl Streep.

Estrenos de series

- 'Otras galaxias' (Docuserie - 2/12)

- 'The Holiday Movies that Made Us' (Docuserie - 1/12)

- 'Big Mouth' (Temporada 4 - 4/12)

- 'Selena: La serie' (Estreno - 4/12)

- 'Beanie 2.0' (Estreno - 4/12)

- 'Detention' (Estreno - 5/12)

- 'Sr. Iglesias' (Temporada 3 - 8/12)

- 'Cirujanos innovadores' (Docuserie - 9/12)

- 'Alice in Borderland' (Estreno - 10/12)

- 'El desorden que dejas' (Estreno - 11/12)

- 'Delicadas y crueles' (Estreno - 14/12)

- 'Hilda' (Temporada 2 - 14/12)

- 'Song Exploder' (Docuserie Temporada 2 - 15/12)

- 'El destripador de Yorkshire' (Docuserie - 16/12)

- 'Sweet Home' (Estreno - 18/12)

- 'Navidad en casa' (Temporada 2 - 18/12)

- 'Los Bridgerton' (Estreno - 25/12)

- 'Equinox' (Estreno - 30/12)

- '¡Sobras de lujo!' (Estreno - 30/12)

- 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' (Temporada 4 - 31/12)

Estrenos de películas

- 'El deseo de Navidad de Ángela' (1/12)

- 'La Nochebuena es mi condena' (3/12)

- '¡Vaya Bayidad, Chico Bunbun!' (3/12)

- 'Nueve vidas tiene Leyla' (4/12)

- 'Mank' (4/12)

- 'La mega Naviguay del Capitán Calzoncillos' (4/12)

- 'Fuego cruzado por Navidad' (4/12)

- 'Mighty Express: Una aventura navideña' (5/12)

- 'Supermonstruos: Los superayudantes de Papá Noel' (8/12)

- 'Emicida AmarElo: É Tudo Pra Ontem' (8/12)

- 'Spirit: Cabalgando en libertad, aventuras a caballo' (Interactiva - 8/12)

- 'La increíble historia de la Isla de las Rosas' (9/12)

- 'Giving Voice: Voces afroamericanas en Broadway' (11/12)

- 'El inconformista' (11/12)

- 'Anitta: Made in Honório' (16/12)

- 'Long Shot' (17/12)

- 'La madre del blues' (18/12)

- 'Cielo de medianoche' (23/12)

- 'Llevo tu nombre grabado' (23/12)