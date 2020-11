Netflix comenzará a facturar su negocio en España en 2021

Pese a que Netflix desembarcó en España a finales de 2015 y estar desenvuelta en nuestro país al haber creado su primera sede de producción de Europa en Madrid, el dinero que recibía de las suscripciones de los abonados iba destinado a Holanda, donde se encuentra la matriz europea de la compañía. Sin embargo, esto cambiará a partir del 1 de enero de 2021, cuando el gigante comience a facturar en nuestro país.

Se trata de una de las grandes peticiones realizadas a la compañía en los últimos años y que se ha relacionado con la conocida como tasa Google que en las últimas semanas ha sido cuestión de debate tras su aprobación por parte del Gobierno. "Se trata de un cambio relevante, máxime tras darse apenas dos años y medio después de nuestra llegada física a España y de la inauguración de nuestro primer centro de producción de contenido en Europa, en Madrid", explica un portavoz de Netflix, tal y como recoge Cinco Días.

Una de las escenas finales de 'Las chicas del cable'

En agosto de 2018, Netflix creó dos sociedades en España, llamadas Los Gatos Servicios de Transmisión España S.L. y Los Gatos Entretenimiento España S.L., pero ninguna de ellas facturaba en España, dado que la primera era una ayuda para la matriz holandesa y la segunda tenía como único accionista a Netflix WorldWide Productions LLC, con sede en Delaware. Así se tradujo posteriormente en las cuentas, puesto que en 2018 ambas obtuvieron unos ingresos de 538.921 euros y un beneficio neto de 9.439 euros. Aunque Netflix es reacia a publicar su número de abonados, es fácilmente comprensible que esas cuentas estaban muy alejadas de la realidad.

Un cambio de modelo que podría extenderse a Europa

"Lo único que podemos asegurar es que en el futuro la suscripción a Netflix se pagará a la entidad española y, por tanto, reconoceremos los ingresos que generamos en España en el país", afirma Netflix, que plantea un sustancial cambio en su modelo de negocio. Con este avance, Los Gatos Servicios de Transmisión España S.L. pasa a llamarse Netflix Servicios de Transmisión España, S.L.U. y será la encargada de contabilizar las suscripciones. Además, también aseguran que están planeando extrapolarlo a otros países europeos, aunque todavía no entran en detalles de cómo será, del mismo modo que tampoco quieren aportar una cifra estimada del pago de impuestos.

La tasa Google entrará en vigor en España el 16 de enero de 2021, dos semanas antes de que Netflix comience a facturar en nuestro país. Pero no solo España ha dado este paso, sino que la Comunidad Europea está planteándose crear su propia tasa a los gigantes digitales si no se llega un acuerdo en materia fiscal. La intención de la UE es que los países no resulten perjudicados por la recaudación de estos y su búsqueda de paraísos fiscales.