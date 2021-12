Netflix ha preparado una traca final para despedir 2021 por todo lo alto. Con los éxitos de 'Alerta Roja' y 'Arcane' todavía recientes, la plataforma roja no se conforma y alardeara de producción original en el último mes del año. Como es habitual, las producciones locales, desde España hasta Corea del Sur, jugarán un papel primordial, aunque en esta ocasión la ficción de habla inglesa también reclamará el trono.

'Cobra Kai'

Sin salir de nuestras fronteras, no tardaremos en ver una de las principales bazas de Netflix para diciembre, el final de 'La Casa de Papel', que clausurará el intenso atraco al Banco de España. Además, a lo largo de la segunda quincena se irán lanzando tres nuevas historias breves de 'Élite', que mostrarán cómo están pasando las Navidades los estudiantes de Las Encinas. En cuanto al aporte coreano, el día de Nochebuena viajaremos al espacio con 'Mar de tranquilidad', que narra la aventura de unos astronautas atrapados en una compleja misión.

A lo largo del mes también podremos ver la temporada final de 'Lost in Space', las segundas entregas de 'Emily en París' y 'The Witcher', las terceras de 'American Crime Story' y 'Titanes' y la cuarta de 'Cobra Kai', que enfrentará a los dojos más poderosos del Valle de San Fernando. Por último, en el apartado cinematográfico destacan 'Fue la mano de Dios', 'El poder del perro' o 'No mires arriba', que cuentan con la impronta de reputados cineastas como Paolo Sorrentino, Jane Campion y Adam McKay.

Estrenos de series

- 'JoJo's Bizarre Adventure' (Temporada 5 - 1/12)

- '44 gatos' (Temporada 4 - 1/12)

- 'Kayko y Kokosh' (Estreno - 1/12)

- 'Lost in Space' (Temporada 3 - 1/12)

- 'Ninjago' (Temporada 2 - 1/12)

- 'Coyotes' (Estreno - 2/12)

- 'Escalona' (Temporada 1 - 2/12)

- 'La Casa de Papel' (Parte 5B - 3/12)

- 'Colton sale del armario' (Estreno - 3/12)

- 'Jurassic World: Campamento Cretácico' (Temporada 4 - 3/12)

- 'Brooklyn Nine-Nine' (Temporada 7 - 3/12)

- 'Voir: Las claves del cine en la cultura contemporánea' (Estreno - 6/12)

- 'Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo)' (Especial - 7/12)

- 'Centauria' (Temporada 2 - 7/12)

- '¡Corre, perro, corre!' (Temporada 2 - 7/12)

- 'Titanes' (Temporada 3 - 8/12)

- 'Carolin Kebekus: The Last Christmas Special' (Especial - 8/12)

- 'Shaman King' (Temporada 2 - 9/12)

- 'É o amor: Cantando con los Camargo' (Estreno - 9/12)

- 'Saturday Morning All Star Hits!' (Estreno - 10/12)

- 'Veinteañeros en Austin' (Estreno - 10/12)

- 'Cómo cargarse las Navidades' (Temporada 2 - 10/12)

- 'Aranyak' (Estreno - 10/12)

- 'El glotón y el peludo' (Estreno - 11/12)

- 'Inspectora Koo' (Estreno - 11/12)

- 'Una familia unida' (Temporada 4 - 14/12)

- 'El diario del futuro' (Estreno - 14/12)

- 'Russell Howard: Lubricant' (Especial - 14/12)

- 'El Año Nuevo de Centella' (Especial - 14/12)

- 'Élite: Historias breves. Phillipe, Caye, Felipe' (Especial - 15/12)

- 'Tampa: La bahía de oro' (Estreno - 15/12)

- 'Masha y el oso: Canciones infantiles' (Estreno - 15/12)

- 'Fruits Basket' (Estreno - 15/12)

- 'Konosuba. Un mundo maravilloso' (Temporada 2 - 15/12)

- 'Aggretsuko' (Temporada 4 - 16/12)

- 'The Witcher' (Temporada 2 - 17/12)

- 'Despedida de casados' (Estreno - 17/12)

- 'Fast & Furious: Espías a todo gas' (Temporada 6 - 17/12)

- 'Infierno para solteros' (Estreno - 18/12)

- 'Lo que ocurrió en Oslo' (Estreno - 19/12)

- 'American Crime Story' (Temporada 3 - 20/12)

- 'Élite: Historias breves. Samuel, Omar' (Especial - 20/12)

- 'Emily en París' (Temporada 2 - 22/12)

- 'Badanamu Pop' (Estreno - 22/12)

- 'Élite: Historias breves. Patrick' (Especial - 23/12)

- 'Mar de la tranquilidad' (Estreno - 24/12)

- 'Madre solo hay dos' (Temporada 2 - 24/12)

- 'Aquel verano inolvidable' (Estreno - 24/12)

- 'Jimmy Carr: His Dark Material' (Especial - 25/12)

- 'Historias de una generación con el papa Francisco' (Estreno - 25/12)

- 'La Azcárate de frente' (Estreno - 28/12)

- 'Fiesta de palabras presenta: ¡Matemáticas!' (Estreno - 28/12)

- 'Cobra Kai' (Temporada 4 - 31/12)

- 'Queer Eye' (Temporada 6 - 31/12)

- 'Quédate cerca' (Estreno - 31/12)

Estrenos de películas

- 'El poder del perro' (1/12)

- 'La serpiente verde' (1/12)

- "Los Reyes Magos" (1/12)

- "The End of the Journey" (1/12)

- "La profesora francesa" (1/12)

- "El farol azul" (1/12)

- "La adorable mentirosa" (1/12)

- "Marchemos, hijos de la patria" (1/12)

- "La vida inmoral de la pareja ideal" (1/12)

- "Bordertown: Murales de sangre" (1/12)

- "The Cleanse" (1/12)

- "Man About the House" (1/12)

- "El oficio de las armas" (1/12)

- "¡Para nosotros las inglesitas!" (1/12)

- "Sparkle" (1/12)

- "Alissa" (1/12)

- "Miedo en la noche" (1/12)

- "Barbie: Grandes sueños en la Gran Manzana" (1/12)

- "El aire de París" (1/12)

- "La casa de la codicia" (1/12)

- "Reto al destino" (1/12)

- "Circo de los horrores" (1/12)

- "Mujeres de París" (1/12)

- "Hellegat" (1/12)

- "Tokyo Godfathers" (1/12)

- "Men in Black: Hombres de negro" (1/12)

- "13 horas: Los soldados secretos de Bengasi" (1/12)

- 'Donde la verdad se esconde' (2/12)

- 'Soltero hasta Navidad' (2/12)

- 'La cinta de música' (3/12)

- "Burned Bridges" (3/12)

- "Chronicle of Passion" (3/12)

- "Exploring the Snow - The Final Volume" (3/12)

- 'Azul cobalto' (3/12)

- 'La oveja Shaun: El vuelo antes de Navidad' (3/12)

- "Cámara policial" (4/12)

- "Verdad o reto (Versión extendida)" (5/12)

- "Fantasy Island" (5/12)

- 'El chico de Asakusa' (9/12)

- "Dos" (10/12)

- "The Enemies" (10/12)

- "The Dead Bruges" (10/12)

- "Blue Lips" (10/12)

- "Seagulls Die in the Harbour" (10/12)

- 'Imperdonable' (10/12)

- '¡Nos volvemos a casa!' (10/12)

- 'En un momento aún mejor' (10/12)

- 'Anónima' (10/12)

- 'Fue la mano de Dios' (15/12)

- "Sniper: Assassin's End" (15/12)

- "Greed" (15/12)

- "Guerreros del cielo y la tierra" (15/12)

- 'Unas Navidades en Nigeria' (16/12)

- 'Globo y las maravillas del arrecife' (16/12)

- 'Navidades en California: Luces de la ciudad' (16/12)

- "Before the Last Curtain Falls" (17/12)

- "Formentera" (17/12)

- "Klaus Abberger: El fabricante de alcaldes" (17/12)

- "Herencia diabólica" (17/12)

- "Won't You Be My Neighbor" (20/12)

- 'Una Navidad no tan padre' (21/12)

- "El Rey (Elvis Presley)" (22/12)

- "Never Die Young" (23/12)

- "Vilsen: La pérdida" (23/12)

- "Foul Play" (23/12)

- "Bicicletas vs coches" (23/12)

- "Los últimos balleneros de Sao Miguel" (23/12)

- 'No mires arriba' (24/12)

- 'Rayo Murali' (24/12)

- 'A 1.000 km de la Navidad' (24/12)

- "Stand By Me Doraemon 2" (24/12)

- 'Lulli' (26/12)

- "Jurassic World: El reino caído" (28/12)