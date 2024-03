Por Daniel Parra |

El miércoles 27 de marzo, se hizo público que la Fiscalía ha solicitado una pena de prisión de dos años y medio para Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, por el beso que le dio a Jenni Hermoso después de que la Selección Española Femenina de Fútbol se proclamara campeona del mundo el pasado 20 de agosto. La Fiscalía desglosa la condena en un año de cárcel por un delito de agresión sexual, y un año y medio por un delito de coacciones.

Toni Cantó en 'Espejo público'

Toni Cantó , colaborador del espacio desde el mes de enero, fue el primero en dar su opinión: ". Me parece que en este país la Fiscalía ya está bastante mal vista, porque está dando una muestra de parcialidad en muchas cosas". Al exdiputado,

"Me parece además un insulto para quien realmente haya sido víctima de un abuso sexual serio, un pico no lo es ni de lejos", añadió el actor. El escritor Ángel Antonio Herrera justificó a la Fiscalía ya que "tira por lo alto", pero también opinó que le parece "desproporcionado". "Yo creo que por lo del beso no va a entrar en prisión, de ninguna de las maneras. Otra cosa es que luego pueda entrar en prisión por otra serie de cosas", afirmó Gonzalo Miró.

"Yo sigo impresionado por ese día de Rubiales"

Cantó recordó cómo se dio el presunto delito: "Sigo impresionado por ese día de Rubiales, porque fue el pico pero fue lo del palco tocándose sus... al lado de quien estaba. Fue un día de decir: '¿Pero en qué estaba este hombre para hacer ese despliegue de euforia?'". Por su parte, Miró señaló que si no llega a ser por su beso no consentido a Jenni Hermoso, Rubiales podría seguir en su cargo en la RFEF: "Es una buena noticia que no esté al frente del fútbol español".